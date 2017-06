Serge Gnabry: Der Führungsspieler

Grassau - Beim Confed-Cup wäre er der Anfänger, bei der U21-EM kann er Anführer sein: Werder-Star Serge Gnabry will in seinem Sommer-Turnier Führungsqualitäten beweisen.

Er kam im weißen T-Shirt und mit weißer Basecap – doch so strahlend sauber, wie Serge Gnabry im Trainingslager der deutschen U21-Auswahl aufschlug, will er in den nächsten Tagen definitiv nicht bleiben. Im bayrischen Grassau ist der Werder-Profi bereit, Gras zu fressen – sprich: Vollgas zu geben.

„Ich kann hier als Führungsspieler vorangehen“, sagt Gnabry im Gespräch mit „dfb.de“ und wiederholt, was er schon vor seiner Abreise aus Bremen als Ziel für die EM in Polen (ab 16. Juni) als Ziel ausgegeben hat: „Wir wollen den Titel holen.“ Mit ihm als Leader. „Ich will in jedem Training und in jedem Spiel vorangehen. Durch harte Arbeit und Motivation will ich die anderen mitziehen“, erklärt der Angreifer.

Bei Löw wäre er Anfänger, bei der U21 ist er Anführer

Für Serge Gnabry ist es bereits die zweite U21-EM nach 2015. Damals kam er nur wenig zum Einsatz, jetzt ist er fit, hat eine tolle Saison mit Olympia-Silber, Durchbruch bei Werder und Nationalmannschafts-Debüt hinter sich. „Sehr positiv“ sei es für ihn gelaufen, sagt der 21-Jährige, der statt im U21-Kader auch genauso gut im Kader für den Confed-Cup in Russland hätte stehen können.

Doch Bundestrainer Joachim Löw hat anders entschieden und Gnabry kein Problem damit: „Natürlich wäre ich auch gerne bei der A-Nationalmannschaft dabei gewesen. Das ist immer der Anspruch. Die Trainer haben aber entschieden, dass ich bei der U21 dabei sein soll, und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Die Jungs hier kenne ich schon viele Jahre, bin teilweise eng mit ihnen befreundet und fühle mich in diesem Kreis immer sehr wohl.“ Außerdem wäre er bei Löw der Anfänger gewesen, bei der U21 kann er zeigen, dass er tatsächlich über die Führungsqualitäten verfügt, die er selbst bei sich sieht.

Nach dem Turnier wird der Angreifer vermutlich entscheiden, ob er einen Wechsel weg von Werder Bremen offensiv vorantreiben wird oder nicht. Die Gerüchte um einen Transfer zu 1899 Hoffenheim bekamen am Freitag neue Nahrung, weil Trainer Julian Nagelsmann ankündigte, für die kommende Saison mit Bundesliga und Champions League (Qualifikation) „fünf, sechs weitere Spieler“ verpflichten zu wollen.

„Es ist immer gut, wenn frisches Blut reinkommt. Neue Spieler sind wissbegierig, saugen die Dinge auf und sorgen in der Gruppe auch noch einmal für Furore.“ Und wenn Serge Gnabry eine Sache beherrscht, dann die, auf dem Platz für Furore zu sorgen. Vermutlich zu beobachten ab dem 18. Juni, wenn das deutsche Team mit dem Spiel gegen Tschechien in die Europameisterschaft startet. Weitere Gruppengegner sind Dänemark und Italien.

Quelle: WerderStube