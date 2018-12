Gnabry verkneift sich den Jubel - „aus Respekt vor Werder“

Bremen - Eigentlich war er als Matchwinner überhaupt nicht eingeplant gewesen. Serge Gnabry hätte – wenn alles normal gelaufen wäre – gegen seinen Ex-Club Werder Bremen gar nicht gespielt.

Jedenfalls nicht von Anfang an. Niko Kovac, Trainer des FC Bayern, wollte ursprünglich die Elf auf den Platz schicken, die vier Tage zuvor mit dem 5:1 gegen Benfica Lissabon die Krise weggeschossen hatte. Doch dann fiel Arjen Robben kurzfristig aus, und Gnabry rutschte in die Startelf. Gut für Bayern, schlimm für Werder. Denn mit seinem ersten Doppelpack im Münchner Trikot schoss er den Meister zum 2:1-Sieg und die Bremer tiefer in die Schaffenskrise.

Aber weder beim 1:0 noch beim 2:1 zeigte Gnabry seinen Rührlöffel-Jubel, der 23-Jährige verzichtete auf große Gesten. „Aus Respekt vor Werder“, wie er später bei „Sky“ erklärte: „Ich hatte eine Superzeit hier in Bremen.“

Einzelkritik: Was ist bloß mit Klaassen los?

Gnabry bei Bayern der Mann der Stunde

27 Spiele waren es in der Saison 2016/17, elf Tore erzielte Gnabry in dieser Zeit, kurioserweise nur eines im Weserstadion. Es war sein Start als Bundesliga-Spieler, sein Start in Deutschland, nachdem er viele Jahre in England zugebracht hatte. Werder war das Sprungbrett, Bayern ist die Gegenwart. Und Gnabry gilt dort nach seinem Doppelschlag als Mann der Stunde. „Er ist derjenige, der über die Flügel für Gefahr sorgt“, meinte „Sky“-Experte Christoph Metzelder.

Komischer Zufall für Gnabry: Nach dem Spiel musste er in Bremen bleiben, durfte nicht mit der Mannschaft zurück nach München. Denn der FCB hatte ihn auserkoren, am Abend den Bayern-Fanclub „Bakumer Germanen“ zu besuchen. „Ich freue mich“, meinte er – aber diese Freude versteckte er ähnlich gut wie die über seine zwei Tore.

Kohfeldt: „Wir waren heute am Limit unserer Möglichkeiten“ - Stimmen zum Spiel

Quelle: DeichStube