Gnabry bleibt in Deutschland

Serge Gnabry will in der Bundesliga bleiben.

Bremen - England? Oder Lazio Rom? Nichts da! Serge Gnabry will in der Bundesliga bleiben - egal, ob er bei Werder Bremen bleibt oder wechselt.

Eine schnelle Entscheidung im Fall Serge Gnabry ist nicht zu erwarten. Der Nationalspieler hat zwar das Werder-Angebot, sein Gehalt deutlich zu erhöhen, erfreut zur Kenntnis genommen, doch der 21-Jährige zögert in Sachen Zukunft noch. Das liegt auch an den vielen Interessenten. Nur eines ist laut Informationen der WerderStube inzwischen klar: Gnabry wird nicht ins Ausland wechseln, sondern in Deutschland bleiben.

Neben einigen englischen Clubs wurde vor allem Lazio Rom Interesse an einer Verpflichtung des Bremer Angreifers nachgesagt. Doch die Italiener haben keine Chance. Gnabry sieht seine Zukunft in der Bundesliga. Offen ist dabei nur, bei welchem Club. Die Chancen stehen 50:50.

Verhältnis zu Nouri mindert Werders Chancen

Bislang galt 1899 Hoffenheim als Topfavorit auf eine Verpflichtung. Das lag vor allem an Trainer Julian Nagelsmann, dem gerade angesagtesten Coach in Deutschland. Ihm wird nachgesagt, Spieler besser machen zu können. Und darauf kommt es Gnabry angeblich am meisten an. Nach seiner schwierigen Zeit auf der Insel war der Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Arsenal zu Werder der richtige Schritt.

Bei den Bremern war er sofort Stammkraft, wurde deshalb sogar schnell Nationalspieler. Doch nach einer Verletzungspause setzte Trainer Alexander Nouri den 21-Jährigen gleich mehrfach auf die Bank. Gnabry hätte sich mehr Vertrauen oder zumindest mehr Kommunikation gewünscht, heißt es. Das Verhältnis gilt längst als angespannt. Das mindert Werders Chancen auf einen Gnabry-Verbleib.

Sportchef Frank Baumann verweist gerne auf den bis 2020 laufenden Vertrag, wenn er auf Gnabrys Zukunft angesprochen wird. Aber sein Angebot zur Gehaltsanpassung, das eine Vertragsverlängerung beinhalten dürfte, zeigt eigentlich, dass der aktuelle Kontrakt dem Club nicht genügend Sicherheit bietet. Da liegt der Verdacht nahe, dass es – wie schon so oft berichtet – eine Ausstiegsklausel gibt. Nach Informationen der WerderStube soll es sich aber nur um ein Versprechen handeln, sich schon in diesem Sommer ernsthaft mit einem Wechselwillen des Spielers zu beschäftigen. Gnabry darf also weg.

Hoffenheim ist im Rennen. Leipzig hat ebenfalls seine Fühler ausgestreckt. Nach der schweren Knieverletzung von Marco Reus könnte Gnabry auch für Borussia Dortmund interessant sein. Eine Option ist zudem Bayer Leverkusen – vor allem, wenn dort Thomas Tuchel landet. Der Coach gilt zwar als extrem schwierig, aber eben auch als sehr gut, was die Entwicklung junger Spieler betrifft. Deswegen müssen erst andere Entscheidungen fallen, ehe sich Gnabry entscheidet. Eigentlich wollte er das bis zur U21-EM (16. Juni bis 30. Juni) erledigt haben. Das dürfte eng werden.

Quelle: WerderStube