Alles klar mit Hoffenheim? Nein, Gnabry grübelt noch

Bremen - Ist sich Serge Gnabry schon mit 1899 Hoffenheim über einen Wechsel einig? Nein! Aber der Nationalspieler wünscht sich Klarheit vor der U21-Europameisterschaft.

Es war mal wieder ein Gnabry-Tag. Der Werder-Profi gerät regelmäßig in die Schlagzeilen. Meistens unfreiwillig mit Wechselgerüchten. Damit ging es auch am Mittwoch los. Die „Sport Bild“ berichtete, Serge Gnabry habe sich grundsätzlich mit 1899 Hoffenheim auf einen Wechsel im Sommer geeinigt. Es fehlten nur noch Details. Ablöse: zehn Millionen Euro. Stimmt aber nicht! Nach Informationen der WerderStube ist Hoffenheim zwar ein heißer Kandidat, aber Gnabry grübelt noch. Werder-Sportchef Frank Baumann bestätigt das indirekt.

Ganz direkt wurde derweil beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) kommuniziert – und zwar in Sachen Confed-Cup in Russland und U21-EM in Polen. Gnabry ist beim Nachwuchsturnier dabei. Auf den ersten Blick könnte man von einem Rückschlag für Bremens Shootingstar der Hinrunde sprechen, der am 11. November vergangenen Jahres mit einem Dreierpack gegen San Marino (8:0) so famos im Nationalteam debütiert hatte. Bundestrainer Joachim Löw erklärte allerdings, dass er mit dem 21-jährigen Bremer persönlich gesprochen habe, um ihn für die Mission bei der U21-Nationalmannschaft zu überzeugen. „Ich habe gesagt: ‚Die brauchen dich, du kannst die mitziehen – bei uns bist du genauso im Fokus.‘ Wer jetzt im A-Kader oder U21-Aufgebot ist, das ist nicht richtungsweisend für die WM 2018!“

Gnabry glücklich über Nominierung für U21-EM

Es sei darum gegangen, speziell die Flügelspieler, die einen gleichen Typ verkörpern – wie etwa Leroy Sane (Manchester City), der für den Confed-Cup vorgesehen ist – vernünftig aufzuteilen. Löw: „Es bringt ja nix, wenn ich fünf, sechs dieser Spieler bei mir habe und Stefan (Kuntz, U21-Nationaltrainer, Anm. d. Red.) hat keinen!“ Der Bundestrainer stellte Gnabry und Sane ausdrücklich auf eine Stufe: „Beides sind Typen, die uns gutgetan haben.“

Mit Gnabry muss sich beispielsweise auch Max Meyer (FC Schalke 04) damit anfreunden, sich vorerst im Nachwuchsbereich weiter für höhere Aufgaben zu empfehlen. Zumindest Gnabry scheint damit überhaupt kein Problem zu haben. Er sei glücklich, nominiert zu sein, twitterte der 21-Jährige und ließ über seinen Club mitteilen: „Für Deutschland geht es immer um den Titel. Wir haben einen starken Jahrgang zusammen und wollen den Titel gewinnen.“

Ähnlich positiv bewertet auch Baumann Gnabrys EM-Nominierung: „Die U21-EM ist eine sehr gute Plattform für Serge, um auf sich aufmerksam zu machen.“ Moment mal, hofft da ein Sportchef etwa auf Interessenten für seinen Spieler? Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Erstens gibt es ohnehin schon genügend vermeintliche Kandidaten, zweitens betont Baumann einmal mehr: „Ich bin zuversichtlich, dass Serge mindestens noch ein Jahr bei uns spielt.“ Zur neuesten Hoffenheim-Meldung meinte der Ex-Profi nur: „Die Gerüchte gibt es schon die ganze Saison und halten sich hartnäckig. Aber bislang hat sich noch keines als wahr erwiesen.“

Das gilt auch für das aktuelle, wenngleich ein Wechsel in den Kraichgau damit nicht vom Tisch ist. Gnabry sucht nach der optimalen sportlichen Perspektive, also den Ort, wo er sich am besten weiterentwickeln kann. Hoffenheim ist da nicht nur mit der sicheren Teilnahme am internationalen Geschäft, möglicherweise sogar in der Champions League eine gute Adresse. Dort arbeitet auch der derzeit angesagteste Trainer der Bundesliga: Julian Nagelsmann. Der erst 29-Jährige hat in dieser Saison bewiesen, dass er Mannschaften und vor allem Spieler besser machen kann. Und Nagelsmann hat mehr als ein Auge auf Gnabry geworfen, will ihn von einem Wechsel überzeugen.

Gnabry will Klarheit vor der U21-EM

Mit der Überzeugung in Bremen ist das so eine Sache. Alexander Nouri hat seinen Nationalspieler nach überstandener Verletzung vier Mal auf die Bank gesetzt. Ausgerechnet gegen Hoffenheim kehrte Gnabry in die Startelf zurück – und überzeugte nicht. Schon nach 54 Minuten musste er runter und sich dabei auch noch Pfiffe einiger Fans anhören. Das Klima war schon mal besser. Gleiches gilt für das Verhältnis zum Coach.

Eine Vorentscheidung könnte direkt nach der Saison fallen. Dann wird es Gespräche geben. Werder will Gnabry eine Gehaltsaufbesserung inklusive Vertragsverlängerung anbieten, das hat Baumann schon angekündigt. Von Gnabry ist zu hören, dass er gerne vor der U21-EM Klarheit über seine Zukunft hätte. Die Vorbereitung auf das Turnier beginnt am 1. Juni im bayrischen Grassau. In Polen geht es dann mit den EM-Gruppenspielen gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni) statt weiter.

Quelle: WerderStube