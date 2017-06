Selke: Werder wäre "sehr gut" möglich gewesen

Leipzig/Bremen. Berlin statt Bremen – für Davie Selke ist aus einer Rückkehr zum SV Werder nichts geworden. Dabei hätte er dem Ex-Club den Vorzug vor vielen anderen Clubs gegeben. Sogar einigen aus der zahlungskräftigen englischen Premier League. „Es gab Interesse“, sagte der Stürmer der „Bild“-Zeitung.

West Ham United, Stoke City und Swansea City sollen nachgefragt haben. „Sicher hätte ich dort einen super Vertrag bekommen“, meint Selke. Aber fern der Heimat in einem neuen Land – nein, das wollte Selke mit seinen 22 Jahren noch nicht: „Das wäre ein Experiment gewesen. Aber das möchte ich nicht jetzt. Ich will nicht viel Zeit verschwenden, in der ich mich anpassen muss. Trotz des Geldes hätte ich bei England kein gutes Gefühl gehabt.“

Also hat er sich zunächst auf Werder fokussiert, führte Gespräche mit Bremens Sportchef Frank Baumann. „Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dorthin zurück zu gehen. Aber Frank Baumann hat mir vor ein paar Wochen gesagt, dass der Transfer schwierig wird.“

Letztlich hat sich herausgestellt, dass „schwierig“ nur eine Umschreibung für „unmöglich“ war. Werder wollte nicht die von RB Leipzig geforderte Ablöse zahlen, Hertha BSC nutzte die Gelegenheit und griff zu. Nun sieht sich Davie Selke, der mit der deutschen U21-Auswahl die anstehende EM in Polen spielen wird, vor einem Neuanfang. „Leipzig war eine lehrreiche Zeit im positiven und negativen Sinn. Pal Dardai (Hertha-Trainer, d. Red.) hat mir eine starke Perspektive in Berlin aufgezeigt. Ich will so viel es geht spielen und dem Team helfen. Und ich habe das Gefühl, dass mir der Trainer die Chance dazu geben wird.“, sagt er. csa

Quelle: WerderStube