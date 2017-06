Mielitz im Interview: „Das war wirklich keine oscarreife Entwicklung“

Für Sebastian Mielitz ist das Weserstadion immer noch etwas ganz Besonderes – und so posierte der ehemalige Werder-Keeper nach dem Interview gerne vor seiner ehemaligen Wirkungsstätte.

Bremen - Bei Werder Bremen wurde er vor drei Jahren weggeschickt, danach hatte er in Freiburg und Fürth wenig Glück. Jetzt wagt Sebastian Mielitz einen Neuanfang in Dänemark. Sein Herz hängt aber weiter an Werder. Der Torwart im Interview.

Wenn Sebastian Mielitz über Werder spricht, dann ist immer noch viel Herzblut dabei. Der Keeper hat es immer noch nicht so richtig verwunden, dass er Bremen vor drei Jahren verlassen musste. Vielleicht liegt es auch daran, dass er danach beim SC Freiburg und zuletzt bei Greuther Fürth nicht wirklich glücklich wurde.

Nun setzt der 27-Jährige auf einen Neuanfang in Dänemark – beim Erstligisten Sönderjyske. Bevor es ins Nachbarland geht, schaute Mielitz mit seiner Freundin und seinem zweijährigen Sohn in Bremen vorbei. Dabei nahm sich der Torwart viel Zeit für ein Interview im Schatten des Weserstadions – und da wurde Mielitz auch gleich ein bisschen wehmütig.

Herr Mielitz, warum wechseln Sie ausgerechnet nach Dänemark?

Sebastian Mielitz: Das ist ganz einfach: Die Dänen haben sich sehr um mich bemüht. Das hat mir imponiert. Ich durfte mir acht Tage vor Ort alles anschauen. Das hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich hatte viel Spaß beim Training. Nach meiner schwierigen Zeit in Fürth war es schön, zu sehen, dass es positiv weitergehen kann.

War Dänemark die einzige Option?

Mielitz: Nein. Ich habe mir sehr viel angeguckt, auch im Ausland. Ich hatte ja genügend Zeit (lacht). Ich hätte auch bei einem deutschen Zweitligisten unterschreiben können, doch bei den Dänen war mein Gefühl einfach besser. Da habe ich sehr viel Vertrauen gespürt.

Sind Sie ob Ihrer Zukunft im Ausland schon ein bisschen nervös?

Mielitz: Ein kleines Abenteuer ist es schon. Das fängt mit der Sprache an, obwohl ich gut Englisch spreche. Aber das wird in der Kabine schon etwas anders. Ich weiß natürlich nicht, wie die Menschen dort wirklich ticken. Man sagt, die Dänen seien das glücklichste Volk der Welt – das kann ich jetzt überprüfen.

Müssen Sie Dänisch lernen?

Mielitz: Ich werde es versuchen, aber man kommt da sehr gut mit Englisch klar. Außerdem lebt dort eine deutsche Minderheit, und wir werden in Deutschland, in der Nähe von Flensburg, wohnen – das sind so 60 Kilometer bis Sönderjyske.

+ 62 Bundesliga-Spiele hat Sebastian Mielitz für Werder Bremen bestritten. © nordphoto

War Ihnen das wichtig?

Mielitz: Das ist natürlich praktisch. Wenn man Vater ist, denkt man an viele andere Sachen. Und in die Heimat meiner Freundin ist es auch nicht mehr so weit wie zuletzt von Fürth oder auch Freiburg aus.

Wo kommt Ihre Freundin her?

Mielitz: Gebürtig aus Delmenhorst. Die Mutter wohnt jetzt in Hude bei Oldenburg. Da sind wir oft zu Besuch.

Wie ist Ihre Beziehung zu Bremen?

Mielitz: Das ist schon eine Heimat für mich. Ich habe hier fast zehn Jahre lang gespielt – bin schon in der Jugend gekommen. Die Zeit hat mich geprägt.

Wie schauen Sie auf Ihre Werder-Zeit zurück?

Mielitz: Mit einem weinenden Auge. Die Leute, die sich damals gegen mich entschieden haben, sind auch nicht mehr da.

Sie meinen Sportchef Thomas Eichin und Trainer Robin Dutt.

Mielitz: Genau. Ich war einer, der die Raute auf der Brust getragen hat. Werder war mein Verein, eine Herzensangelegenheit. Thomas Schaaf und Klaus Allofs haben an mich geglaubt. Das hat sich dann geändert, und ich musste gehen. Ich habe versucht, damit abzuschließen, aber richtig gelingen wird mir das wohl nie.

Ihrem Nach-Nach-Nachfolger Felix Wiedwald erging es in dieser Saison ähnlich, jetzt sieht es auch nach einem nicht ganz freiwilligen Wechsel aus. Haben Sie da Mitgefühl?

Mielitz: Das tut einem schon weh. Ich kann mich sehr gut in ihn hineinversetzen. Du musst funktionieren als Torwart. Da spielen Einzelschicksale eine untergeordnete Rolle.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum seit Tim Wiese Torhüter bei Werder so einen schweren Stand haben?

Mielitz: Tim hat auch nicht wenig Tore bekommen, die Mannschaft hat damals aber auch sehr, sehr viele Tore geschossen. So treffsicher ging es aber nicht weiter – und dann wurde mehr auf den Torwart und die Abwehr geschaut. Schon steht man in der Kritik. Das ist natürlich nicht gut, gerade Torhüter und Abwehrspieler brauchen das Vertrauen vom Trainer und den Fans. Die Spieler werden das auch zurückzahlen. Aber leider fehlt heute einfach die Zeit dafür. Die Trainer haben nur noch kurze Halbwertzeiten. Die Ergebnisse müssen stimmen, der Spieler muss funktionieren.

Ist das noch Ihr Fußball?

Mielitz: Fußball ist immer noch meine Leidenschaft. Ich freue mich auf jedes Training. Ich muss nicht Fußball spielen, ich möchte. Es gibt nichts Schöneres, als das Hobby zum Beruf machen zu können. Die Zeit ist begrenzt, deshalb hoffe ich, dass jetzt eine richtig gute Phase kommt.

Wie sehr sehnen Sie sich danach, endlich wieder im Tor zu stehen?

Mielitz: Das vergangene Jahr war nicht immer einfach für mich. Als Sportler willst du immer spielen. Im ersten Jahr hatte ich ja auch alle Spiele für Fürth bestritten, dennoch hat der Verein im weiteren Jahr ohne mich geplant. Ich hätte mich gerne mit guten Leistungen gezeigt, aber man hat leider auf einen anderen Torhüter gesetzt.

In der Rückrunde durften Sie nicht mal mehr mit den Profis trainieren, wurden zur U23 in die Regionalliga abgeschoben.

Mielitz: Das war hart. Aber ich habe dort ein gutes Training genossen und mich fit gehalten.

Wie haben Sie die Zeit ohne Spiele überbrückt?

Mielitz: Ich habe mein Sport-Management-Studium vorangetrieben. Ich habe Yoga gemacht, Tennis und Tischtennis gespielt – Golf auch.

Nach Ihrem Weggang aus Bremen lief es in Freiburg und Fürth nicht so glücklich für Sie. Sind Sie froh, jetzt mal Deutschland hinter sich zu lassen?

Mielitz: Das war wirklich keine oscarreife Entwicklung. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, hier mal den Druck rauszunehmen. Aber ich bin absolut von mir überzeugt. Sönderjyske wird eine gute Sache. Ich werde alles dafür tun, und kann mich damit auch für andere Sachen empfehlen.

Ist da der Wunsch zu hören, sich irgendwann noch mal als Bundesliga-Keeper zu beweisen?

Mielitz: Ich habe fast 50 Bundesliga-Spiele am Stück für Werder gemacht – das hat nach mir doch keiner mehr geschafft. Und es ist egal, wer hier im Tor steht, die Tore fallen trotzdem. Ich denke, 60 Gegentore ist die magische Marke bei Werder. Ich weiß, was ich kann – und das möchte ich jetzt in Dänemark beweisen.

Haben Sie schon über die Zeit nach dem Fußball nachgedacht?

Mielitz: Natürlich. Torwarttrainer könnte ich mir gut vorstellen. Wir hatten in Fürth einen ganz besonderen Fan, den Yannick, der ist körperlich etwas beeinträchtigt. Wir haben oft zusammen trainiert – und das hat uns beiden sehr viel gebracht. So etwas könnte ich mir in Zukunft sehr gut vorstellen.

Was ist das Ziel mit Sönderjyske?

Mielitz: In dieser Saison haben sie die Qualifikation für das internationale Geschäft knapp verpasst. Das ist auf jeden Fall ein Verein mit Perspektive.

Spielen Sönderjyske und Werder in der Saison 2018/19 gemeinsam im Europapokal?

Mielitz: Damit könnte ich sehr gut leben.

+ Im vergangenen Jahr wurde Sebastian Mielitz in die U23 von Greuther Fürth abgeschoben. © imago

Quelle: WerderStube