Langkamp im Krankenhaus: Werder befürchtet langen Ausfall

Wolfsburg - Mit schmerzverzerrtem Gesicht hatte Sebastian Langkamp während des Auswärtsspiels beim VfL Wolfsburg in der 42. Minute den Platz verlassen - kurz darauf ging es für den Innenverteidiger dann direkt zum Röntgen ins Krankenhaus.

„In der Schulter oder am Schlüsselbein ist wohl etwas kaputtgegangen“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann, der nun einen längeren Ausfall Langkamps befürchtet: „Das wäre sehr bitter.“

Langkamp hatte bis zu jenem Zweikampf mit Wout Weghorst, in dessen Folge er auf die Schulter gefallen war, eine starke Partie abgeliefert, in Werders Viererkette sehr sicher agiert. Erst vor wenigen Wochen hatte sich 31-Jährige im Duell um einen Stammplatz gegen Milos Veljkovic durchgesetzt. Sollte er nun länger pausieren müssen, würde der Serbe wieder in die erste Elf rücken.

