Delaney: „Es ist unglaublich“

Freiburg - Beste Stimmung beim SV Werder: Dank Thomas Delaney und Co. bauen die Bremer die Erfolgsserie aus. Die Stimmen nach dem 5:2-Sieg beim SC Freiburg.

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): „Wir wollten als Team und als Einheit mit viel Herz auftreten. Das haben wir gemacht - und das zählt für mich. Dass Thomas Delaney sich mit drei Toren belohnt, ist natürlich großartig.“

Thomas Delaney (Werder-Spieler): „Es ist unglaublich, es war ein besonderes Spiel. Wir spielen nicht die beste erste Halbzeit, dann macht Max ein unglaubliches Tor. Und dann treffe ich kurz vor der Pause, das war sehr wichtig für das gute Gefühl in der Kabine. In der zweiten Halbzeit hat Freiburg viel Druck gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendetwas kontrollieren, aber plötzlich haben wir drei Tore – das ist die Bundesliga, denke ich. ... Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.“

Max Kruse (Werder-Spieler): „Ich glaube, wenn man fünf Tore auswärts schießt, braucht man sich nicht beschweren. Wir haben jetzt 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Spielen geholt. Das sagt alles über unsere Form.“

Frank Baumann (Werder-Sportchef): „Ich wollte gerade meinen Rücktritt verkünden, denn ich kann eigentlich nicht mehr erreichen. Nein, ich muss euch enttäuschen. Wir bleiben auch nach wie vor ruhig und haben überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Form jetzt überschwänglich zu sein. Wir können uns heute sehr, sehr freuen, über ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, aber auch das mussten wir uns hart erkämpfen.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Das war nicht gut. Mit so einer Leistung können wir in der Bundesliga kein Spiel gewinnen. Das ist klar. Das war das schwächste Spiel von uns in dieser Saison. Jetzt müssen wir vernünftig mit dieser Situation umgehen.“

Quelle: WerderStube