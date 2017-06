Santiago Garcia geht nach Mexiko

Bremen - Bei Werder hat er keinen neuen Vertrag mehr bekommen, nun hat Santiago Garcia (28) einen neuen Verein gefunden: Der Linksverteidiger wechselt zum mexikanischen Erstligisten Toluca FC.

Das teilte der Club am Samstagabend via Twitter mit - inklusive Bild, das Garcia im knallroten Toluca-Trikot zeigt. Der Argentinier Garcia war im Sommer 2013 zu Werder gekommen und absolvierte für die Bremer in vier Jahren 99 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Tore und zehn Vorlagen gelangen.

Danke für vier emotionale Jahre und viel Erfolg für deine neue Herausforderung, Santi! #Werder #Garcia pic.twitter.com/fQZlbQqDXu — SV Werder Bremen (@werderbremen) 24. Juni 2017

Quelle: WerderStube