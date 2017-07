Medien: Sambou Yatabare verhaftet

Bremen - Sambou Yatabare ist französischen Medienberichten zufolge in Frankreich verhaftet worden. Der Werder-Profi soll auf einem Parkplatz des Pariser Flughafens mit einem Polizisten aneinander geraten sein.

Das berichtet die Sportzeitung „L'Equipe“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP. Demnach sei Yatabare am Sonntagabend festgesetzt worden und könnte noch bis Dienstag in Haft bleiben. Angeblich soll der 28-Jährige erst in einen verbalen Streit, dann in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Polizisten verwickelt gewesen sein.

