„Total identifizieren" – Füllkrug mit überraschender Antwort auf möglichen Bayern-Transfer

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern sucht dringend einen Stürmer für die kommende Saison. Wäre DFB-Knipser Niclas Füllkrug ein Kandidat? Der Werder-Angreifer schwärmt von den Bayern.

München – Dayot Upamecano. Matthijs de Ligt. Benjamin Pavard. So lauten die letzten drei Torschützen des FC Bayern aus den vergangenen vier Partien.

Beim Rekordmeister drückt der Schuh seit einigen Wochen an allen Ecken und Enden – aber nicht so arg, wie im Sturmzentrum. Mit Eric Maxim Choupo-Moting hatten die Münchner in der Hinrunde eine zuverlässigen Knipser. Doch beim 34-Jährigen streikt in letzten Zeit immer wieder der Körper.

Name: Niclas Füllkrug Geburtsdatum: 9. Februar 1993 (30 Jahre) Verein: SV Werder Bremen Position: Mittelstürmer Marktwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern ist auf Stürmersuche: Wäre Niclas Füllkrug ein Kandidat?

Zuletzt setzte Thomas Tuchel auf Serge Gnabry im Sturmzentrum. Doch weder in der Champions League bei Manchester City (0:3), noch in der Liga gegen die TSG Hoffenheim (1:1) konnte der 27-Jährige so etwas wie Torgefahr versprühen. Daher sucht Hasan Salihamidzic inzwischen händeringend nach einem Stürmer für die kommende Spielzeit.

Da fielen mit Harry Kane oder Victor Osimhen zuletzt spektakuläre Namen. Aber können sich die Bayern einen Stürmer in dieser Preiskategorie überhaupt leisten? Einer, der wesentlich günstiger zu haben wäre: Niclas Füllkrug!

Niclas Füllkrug (l.) sollt im Blickfeld von Hasan Salihamidzic bereits aufgetaucht sein. © IMAGO / Nordphoto/Revierfoto

Kane, Osimhen oder doch Füllkrug? FC Bayern braucht einen neuen Neuner

Der Angreifer von Werder Bremen hat an der Weser zwar noch einen Vertrag bis 2025. Doch die 15 bis 20 Millionen könnten die Münchner für den 30-Jährigen ganz einfach locker machen. Und offenbar hätte Füllkrug auch Bock auf die Säbener Straße!

„Ich verstehe mich mit den Jungs sehr gut. Ich kann mich mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, total identifizieren“, sagte Füllkrug im Interview mit der Bild am Sonntag auf die Frage, ob er sich bei den Bayern-Stars schon einmal über einen Transfer unterhalten habe. „Aber wir sprechen da nicht über solche Themen“, verneinte der DFB-Stürmer.

„Total identifizieren“ – Füllkrugs überraschende Antwort auf möglichen Transfer zum FC Bayern

Einen Transfer schließt Füllkrug allerdings nicht aus. Zwar sei er „ganz entspannt“, weil „das ganze Transfer-Geschäft doch erst viel später losgeht“. Aktuell sind dem WM-Angreifer zunächst andere Dinge wichtig. „Ich will diese echt gute Saison vergolden. Gespräche mit anderen Vereinen würden mich hindern, meine Leistung zu bringen“, so Füllkrug: „Kurz gesagt: Ich habe keinen Druck. Einen neuen Vertrag würden wir auch noch von Mai bis Anfang Juli hinbekommen – egal ob bei Werder oder bei einem anderen Verein.“

Ob Brazzo diese Aussagen zur Kenntnis genommen und schon man zum Hörer gegriffen hat? In seinen sechs Länderspielen hat Füllkrug bislang sechs Treffer erzielt (Stand April 2023). In der Bundesliga führt er mit 16 Treffern die Torjägerliste an. Er weiß also, wo das Tor steht. Allerdings ist es fraglich, ob Füllkrug, der sich mit den FCB-Kickern im DFB-Team bestens versteht, ein Spieler für die Münchner ist.

Füllkrug zum FC Bayern? DFB-Angreifer wäre kein Show-Transfer

Salihamidzic und die Bayern-Bosse denken internationaler und hätten gerne klangvollere Namen im Sturm. Zudem ist Füllkrug mit seinen 30 Jahren auch nicht mehr der Jüngste.

Allerdings: Show-Transfer wie Sadio Mané oder Joao Cancelo haben den Bayern in dieser Spielzeit keinen Erfolg gebracht … (smk)