U23 gewinnt bei Schulz-Rückkehr nach Bremen

2:0-Sieg gegen Hannover 96 II

+ © gumzmedia Werder-Stürmer Boubacar Barry erzielte den Treffer zum 2:0 gegen „die Roten“. © gumzmedia

Bremen - Fast zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass das Bremer Eigengewächs Christian Schulz - nach zwölf Jahren im Dress der Grün-Weißen - den SV Werder in Richtung Hannover 96 verließ. Am Samstagnachmittag kehrte „Schulle“, der Double-Sieger aus dem Jahr 2004, im Regionalliga-Spiel der U23 gegen Hannover 96 II zurück an seine alte Wirkungsstätte. Am Ende feierten die Bremer einen 2:0-Heimsieg.