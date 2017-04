Bauer: „Jetzt schauen wir auf die Europa League“

Ingolstadt - Es war seine erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte - und für Robert Bauer hätte sie gar nicht besser laufen können!

Nach Werders 4:2-Erfolg beim FC Ingolstadt sprach der Verteidiger offen aus, was sich alle grün-weißen Fans sehnsüchtig wünschen: „Wir haben vorher intern gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, dann müssen wir unsere Ziele neu setzen. Wir haben gesagt, dass wir dann auf die Europa-League schauen.“ Werder ist durch den Sieg auf den sechsten Tabellenplatz vorgesprungen, „und da wollen wir nicht mehr weg“, betonte Bauer, der bis zum Sommer noch selbst für Ingolstadt gespielt hatte.

Sein erstes Gastspiel in der alten Heimat war dabei kein leichtes für den 20-Jährigen und Werder Bremen. „Wir wussten, was hier auf uns zukommt, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel wird. Das es dann aber so extrem wird, hat uns als Team doch etwas überrascht“, gestand Bauer. „Es war wichtig, dass wir vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht haben. In der Kabine haben wir uns gesagt: Wir müssen den Kampf annehmen. Fußballerisch besser zu sein, reicht in so einem Spiel nicht.“

Bauer gerät mit Kumpel Max Christiansen aneinander

Bei aller Freude über den Bremer Erfolg - für die alten Teamkollegen aus Ingolstadt hatte Bauer auch noch ein paar Gedanken übrig. Dass es für den FCI im Abstiegskampf nun ganz bitter aussieht, „schlägt einem aufs Gemüt. Ich wünsche den Jungs nur das Beste.“ Während des Spiels hatte das noch anders ausgesehen. Bauer geriet in der zweiten Hälfte mit seinem ehemaligen WG-Kumpel Max Christiansen aneinander, der sich bei seiner Auswechslung Zeit ließ.

„Das sind einfach die Emotionen im Spiel. Er kennt mich gut genug und weiß, dass ich nicht verlieren kann“, erklärte der Bremer. „Es war so, dass ich gesehen hab, dass er auf die Anzeigetafel geguckt hat und gesehen hat, dass er runter muss - und sich dann weggedreht hat. Das sind die normalen Tricks. Ich glaube das würden wir nicht anders machen.“ Auf dem Platz - da gebe es für ihn ohnehin keine Freunde, betonte Bauer: „In den 90 Minuten geht es einfach nur darum, den Sieg zu holen. Der Rest ist mir egal.“

Quelle: WerderStube