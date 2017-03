Raute zu Raute: Umbro wird neuer Werder-Ausrüster

Bremen - Von Björn Knips und Daniel Cottäus. Ein gut gehütetes Geheimnis ist gelüftet: Der SV Werder bekommt ab der Saison 2018/19 einen neuen Ausrüster – und dabei dürfte vielen Fußball-Fans ziemlich warm ums Herz werden.

Denn nach Informationen dieser Zeitung wird ausgerechnet die britische Traditionsmarke Umbro Nachfolger des US-Riesen Nike. Und der Clou dabei: Werder kassiert mehr als bislang. Es geht um ein Gesamtpaket von 17,5 Millionen Euro – verteilt auf fünf Jahre. Das ist bemerkenswert in sportlich wahrlich nicht einfachen Zeiten an der Weser.

Der Fünf-Jahres-Vertrag ist längst unterschrieben, doch offiziell bestätigen möchte der Club das gute Geschäft noch nicht. Werder-Boss Klaus Filbry hatte immerhin vor einer Woche angedeutet, dass die Ära Nike bei den Bremern zu Ende gehen könnte. Gleichzeitig dementierte er die Meldung, dass der italienische Sportartikelhersteller Macron Nachfolger wird. Aus gutem Grund: Umbro kommt nach Bremen.

Werder kassiert jährlich über 3,5 Millionen Euro

Die Rückkehr in die Bundesliga lassen sich die Briten einiges kosten: jährlich 3,5 Millionen Euro (inklusive Sachleistungen). Der Nike-Vertrag war zuletzt mit drei Millionen Euro dotiert gewesen. Schon damit bewegte sich Werder im guten Mittelfeld der Liga. Nun klettern die Bremer auf Platz fünf einer entsprechenden Ausrüster-Rangliste der Internet-Seite fussball-geld.de. Nur Bayern (20 Millionen Euro/adidas), Borussia Dortmund (7,5/Puma), der Hamburger SV (5/adidas) und Schalke 04 (4/adidas) erhalten mehr von ihren Partnern.

Umbro hat letztmalig in der Saison 2006/07 einen deutschen Erstligisten ausgestattet: den VfL Bochum. Danach konzentrierten sich die Briten vor allem auf den Heimatmarkt – und dabei auf die Clubs aus der zweiten und dritten Reihe wie den FC Everton, West Ham United oder Hull City. In Europa tragen der PSV Eindhoven und die irische sowie die serbische Nationalmannschaft Umbro-Trikots. Werder-Stürmerstar Claudio Pizarro dürfte Umbro aus den Spielen mit der peruanischen Nationalmannschaft kennen.

Meistershirts und andere: Die Werder-Trikots der Vergangenheit Zur Fotostrecke

Die Rückkehr nach Deutschland feierte Umbro bereits in dieser Spielzeit – und genauso wie bei Werder handelt es sich um einen Traditionsclub: den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Für die Franken war es etwas ganz Besonderes, schließlich gelang ihnen in Umbro-Trikots 1968 die letzte Meisterschaft. Die Fans waren aus dem Häuschen.

Ein ähnlicher Effekt könnte sich auch in Bremen einstellen. Umbro ist schließlich eine reine Fußball-Marke mit viel Tradition Bei der WM 1966 in England trugen 15 der 16 Mannschaften Umbro. Inzwischen ist das Unternehmen längst nicht mehr so dominant, wurde von den großen Playern wie Nike, Adidas und Puma überholt. Kurios: Umbro wurde 2007 von Nike übernommen, 2012 aber schon wieder an das US-Unternehmen „Iconix Brand Group“ verkauft. Der Firmensitz ist aber weiterhin in Manchester.

Nike wollte den Vertrag nicht mehr verlängern

In der nächsten Saison spielt Werder aber noch in Nike-Trikots. Die neuen Modelle sind längst ausgewählt. Die US-Amerikaner waren 2009 Nachfolger von Kappa. Im November 2013 wurde der Kontrakt letztmalig verlängert (bis 2018). Zu etwas veränderten Konditionen: Werder bekam pro Saison nur noch drei Millionen Euro. Eine deutliche Reaktion auf die sportliche Talfahrt, der Club spielte längst nicht mehr in der Champions League. Wären die Bremer ins internationale Geschäft zurückgekehrt, hätten sie wieder die ursprünglichen vier Millionen Euro bekommen.

Nun wollte Nike den Vertrag nicht mehr verlängern. In der Bundesliga ist die Marke aber noch in Berlin, Frankfurt, Leipzig, Wolfsburg und Augsburg vertreten. Bremen bekommt dagegen ab Sommer 2018 eine zweite Raute aufs Trikot – die Umbro-Raute. Und wahrscheinlich auch noch einen neuen Hauptsponsor, denn der Vertrag mit Wiesenhof läuft am 30. Juni 2018 aus.

Übersicht: Vierter Ausrüster in 40 Jahren

Werders Ausrüster seit 1978 (davor unbekannt)

1978 bis 2000: Puma

2000 bis 2009: Kappa

2009 bis 2018: Nike

ab 2018: Umbro

Vereine, die Umbro aktuell ausrüstet

1. FC Nürnberg (Deutschland), PSV Eindhoven (Niederlande), FC Everton, West Ham United, Blackburn Rovers, Derby County, Hull City, Salford City, Linfield FC (alle England), Atletico Paranaense, Avai Futebol Clube, Associacao Chapecoense, Cruzeiro Belo Horizonte, Gremio Porto Alegre, Vasco da Gama Rio de Janeiro (alle Brasilien)

Nationalmannschaften, die Umbro aktuell ausrüstet

Irland, Kanada, Serbien, Peru