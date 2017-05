Wolf spricht über seine Degradierung

Bremen - Das Kapitel Raphael Wolf bei Werder Bremen steht kurz vor dem Ende. Der Torwart soll sich einen neuen Verein suchen - und hat offenbar mehrere Möglichkeiten.

Der 28-Jährige, der sein letztes Bundesliga-Spiel für Werder Bremen im April 2015 bestritt und längst ausgemustert ist, bestätigte dem „Donaukurier“, dass er in Gesprächen mit Vereinen aus Deutschland und dem Ausland sei. Welche das sind, verriet er nicht, sagte nur: „Am Ende zählt, was ich unterschreibe.“ Der Torwart habe „Spaß, ohne Schmerzen zu spielen“ und freue sich „auf jedes einzelne Training“.

Wolf: „Ich bin nicht der Erste, dem es so geht“

Der Spaß war ihm in Bremen zeitweise abhanden gekommen. Grund war eine Hüftverletzung, die Wolf von Mitte 2015 bis Mitte 2016 außer Gefecht setzte. „Wenn du so schwer verletzt bist, bist du erst einmal draußen und kommst so schnell dann auch nicht wieder rein ins Tor. Es kann ja nur einer spielen. Ich bin nicht der Erste, dem es so geht.“

Die Verletzung stellte sich als kompliziert heraus, Wolf ließ sich zweimal operieren, ehe die Ärzte eine aufgeraute Sehne bemerkten, die entfernt werden musste. Wolf: „Das ärgert mich dann doch. Ich hätte mir eine Operation und viel Zeit sparen können. Aber hätte, wäre, wenn - das ist alles vergessen. Ich bin froh, dass keine OP mehr ansteht.“

Mitspieler seien über Ausbootung verwundert gewesen

Wolf ist längst wieder fit, eine Chance in Bremen bekam er trotzdem nicht mehr. „Ich habe mich nicht verstecken müssen, habe es nicht verstanden. Auch viele Mitspieler waren damals verwundert“, sagte Wolf, der sich zuletzt hinter Felix Wiedwald, Jaroslav Drobny und Michael Zetterer anstellen musste.

Auch in der U23 durfte er nicht mehr ran, obwohl er wollte. „Ich habe dann angefragt, ob ich wenigstens bei den Amateuren Spielpraxis sammeln dürfe“, erzählte Wolf. Ein Wechsel schon im Winter sei für ihn aber nicht in Frage gekommen, erzählte der Keeper, er habe „keinen Handlungsbedarf“ gesehen.

Wolf: „Von mir aus gab es nie Probleme. Frank Baumann hat es ja auch gesagt, dass ich mich charakterlich immer gut verhalten habe.“ Jetzt aber läuft sein Vertrag in Bremen aus, eine Verlängerung ist ausgeschlossen.

Quelle: WerderStube