Plus 1! „Das sieht schön aus“

Bremen - Plus 1! Wie gut sich das liest! Erstmals seit sieben Jahren ist das Torverhältnis von Werder Bremen nach einem 31. Spieltag im positiven Bereich.

Max Kruse hatte den Zähler mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Hertha BSC auf 52:51 gestellt und damit den Turnaround in der Bilanz der erzielten und kassierten Treffer geschafft. „Das sieht jetzt natürlich ein bisschen schöner aus“, sagte Sportchef Frank Baumann. Und weil es das sooo lange nicht gegeben hat, erhob Fin Bartels den Tag gleich zu einem „kleinen Feiertag“.

Im Saison-Endspurt: Bestes Torverhältnis seit Jahren

Das letzte Mal, dass eine Bremer Mannschaft drei Runden vor Saisonschluss mit einem positiven Torverhältnis glänzte, war im Frühjahr 2010. Damals stand ein sattes Plus von 28 Toren in der Bilanz, Werder rangierte auf Platz drei und zog am Ende der Saison zum bis dato letzten Mal in die Champions League ein.

Dazu wird es in der laufenden Spielzeit nicht mehr reichen, die Europa League ist aber drin. Weil Werder trifft und gut verteidigt. „Es ist ein Ergebnis der letzten Monate, dass wir defensiv stabiler stehen und trotzdem die Qualität nach vorne haben“, lobt Baumann die Entwicklung der Mannschaft. Die wird noch deutlicher, wenn man sich die Veränderung vom 20. Spieltag bis jetzt vor Augen führt. 24:42 Tore waren es Mitte Februar, danach erzielten die Bremer 28 Treffer, kassierten aber nur neun.

Wie dieser Wandel möglich war? Im Sport1-Doppelpass unternahm der verletzte Kapitän Clemens Fritz den Versuch der Erklärung. „Wir waren in der Hinrunde noch eine ziemlich große Schießbude. Klar haben wir dann an der Defensive gearbeitet, aber es hängt auch damit zusammen, dass wir nicht mehr diesen Hurra-Fußball spielen. Wir haben jetzt eine ganz gute Balance zwischen Defensive und Offensive. Wir können auch mal ein Spiel in Ruhe kontrollieren, aber dann auch wieder schnell umschalten. Das ist momentan eine große Stärke von uns“, sagte der 36-Jährige.

Gegen die Hertha hatten die Bremer zuvor die Anschauungsbeispiele für Fritz‘ Ausführungen geliefert. Das 1:0 entsprang einem von Max Kruse und Fin Bartels perfekt vorgetragenem Konter, und nach dem 2:0 schaltete Werder auf Spielkontrolle um. Am Ende stand das fünfte Zu-Null-Spiel aus den vergangenen elf Partien. Und der kaum geprüfte Keeper Felix Wiedwald konnte sich ernsthaft überlegen, ob er sein knallgelbes Trikot überhaupt in die Wäsche gibt. Wiedwald zufrieden: „Heimsieg ohne Gegentor – etwas Schöneres gibt es doch gar nicht.“

Bilanz nach 31 Spieltagen

Saison Torverhältnis Punkte Platzierung 16/17 +1 45 6 15/16 -20 31 16 14/15 -12 42 7 13/14 -22 36 11 12/13 -15 32 14 11/12 -5 42 8 10/11 -14 38 11 09/10 +28 54 3 08/09 +15 42 10 07/08 +23 57 2

