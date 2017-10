Pizarro wird Synchronsprecher

Köln - Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Er ist Werders Rekordtorschütze, eine Bremer Vereinslegende, großer Sympathieträger, Inhaber einer Pferdezucht, seit Kurzem die Hoffnung des 1. FC Köln - und bald auch noch Synchronsprecher.

Der 39-jährige Peruaner übernimmt eine Rolle im neuen Disney-Animationsfilm „Coco“, der am 30. November in Deutschland in die Kinos kommt. Pizarro leiht seine Stimme einem Skelett, das - und jetzt kommt der Zusammenhang mit seiner eigenen Vita - zu einem Fußballspiel reisen möchte.

„Am Film ge­fällt mir, dass er sehr lus­tig ist, aber auch sehr emo­tio­nal. Ins­be­son­de­re die Ske­let­te im Land der Toten sind sehr wit­zig", erklärt der Stürmer in einer Disney-Pressemitteilung. Und weiter: „Auch ich spre­che ein Ske­lett, das gerne zu einem Fuß­ball­spiel ins Land der Le­ben­den möch­te.“ Gut möglich, dass demnächst auch einige Fußballfans in den Kinosälen der Republik sitzen, um auch diesen extravaganten Eintrag im Gesamtwerk ihres Helden nicht zu verpassen.

Quelle: DeichStube