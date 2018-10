Bargfrede im Interview: „Das gibt Kraft und pusht mich“

Mittelfeldspieler erklärt, warum es bei ihm so gut läuft

+ © imago Philipp Bargfrede gehört bei Werder Bremen zu den Garanten des starken Saisonstarts. © imago

Bremen - Keiner spielt schon so lange am Stück für Werder in der Bundesliga wie er: Philipp Bargfrede. Und mit seinen 29 Jahren wird der Sechser immer wertvoller für die Bremer.