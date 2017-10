Bremer Spielverderber

Kainz und Co. verhindern vorzeitige Party der Serben

Florian Kainz gewann mit Österreich 3:2 gegen Serbien.

Bremen - Florian Kainz war schon aus dem Spiel, als sich Österreich am Freitagabend für Serbien zum großen Spielverderber aufschwang. Mit 3:2 gewann das ÖFB-Team in der WM-Qualifikation und verhinderte so die vorzeitige Party bei den Serben.