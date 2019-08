Transfer rückt näher: BVB-Verteidiger Ömer Toprak will zu Werder Bremen

Bremen – Nun könnte alles ganz schnell gehen: Der SV Werder Bremen möchte Ömer Toprak von Borussia Dortmund verpflichten – und aus Dortmund hat die DeichStube erfahren, dass sich auch der 30-jährige BVB-Star einen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen kann.

Die Verhandlungen sollen bereits weit vorangeschritten sein, heißt es. Innenverteidiger Ömer Toprak würde Werder Bremen eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro kosten, er selbst würde dabei offenbar auf viel Geld verzichten.

Der 27-fache türkische Nationalspieler, der in Ravensburg geboren ist und beim SC Freiburg zum Fußball-Profi ausgebildet wurde, kassiert dem Vernehmen nach beim BVB ein Gehalt von fünf Millionen Euro jährlich, bei Werder Bremen dürfte es nur noch etwa die Hälfte sein.

Holt sich Ömer Toprak bei Werder Bremen seinen Stammplatz zurück?

Doch Ömer Toprak will unbedingt wieder spielen – und das dürfte anders als beim BVB in Bremen der Fall sein. Auch mit 30 Jahren ist Toprak immer noch ein absoluter Topverteidiger in der Bundesliga, hat aber beim BVB gegen Rückkehrer Mats Hummels und Manuel Akanji keine Chance. Außerdem sind da auch noch Dan-Axel Zagadou und Julian Weigl, die innen verteidigen können und bei Trainer Lucien Favre ein gutes Standing besitzen.

Bei Werder Bremen wäre Ömer Toprak dagegen neben Niklas Moisander gesetzt. Der Deutsch-Türke ist auch mit 30 Jahren noch ziemlich schnell, zweikampfstark, sehr gut in der Spieleröffnung – und unglaublich erfahren. 227 Bundesliga-Spiele stehen auf seinem Konto, die meisten davon hat er für Bayer Leverkusen absolviert. 2017 wechselte er für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro zum BVB, wurde dort aber nie richtig glücklich. In der vergangenen Spielzeit war er unter Favre nur noch Ersatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.

Verhandlungen laufen: Werder Bremen hat bei Ömer Toprak die besten Karten

Der BVB würde ihn ziehen lassen, um den aufgeblähten Kader zu reduzieren. Gut möglich, dass der Vize-Meister auch Teile des Gehalts von Ömer Toprak übernimmt – in Form einer Abfindung. Allerdings: Durch seinen guten Auftritt im Supercup gegen die Bayern als Hummels-Ersatz ist Toprak wieder in den Blickpunkt gerückt. Nicht nur Werder Bremen ist an einer Verpflichtung interessiert, auch der italienische Erstligist US Sassuolo sowie Clubs aus England. Selbst der BVB hat darüber nachgedacht, Toprak vielleicht doch zu behalten.

Doch noch scheint es so, als würde Werder Bremen das Rennen machen und sich in der Abwehr extrem verbessern. Für die zurzeit verletzten Innenverteidiger Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp dürfte es schwer werden, an Toprak vorbeizukommen. Marco Friedl müsste wieder auf die Bank, bliebe aber wohl Ersatz Nummer eins für alle Positionen in der Viererkette. (kni)

Zur Erstmeldung vom 6. August 2019:

Werder Bremen an BVB-Abwehrspieler Ömer Toprak dran

Kommt jetzt Bewegung in die Transfer-Bemühungen von Werder Bremen? Der Bundesligist kämpft um Ömer Toprak (30) von Borussia Dortmund.

Das berichtet der „kicker“. Dem Fußball-Magazin zufolge könnte BVB-Innenverteidiger Ömer Toprak vier bis fünf Millionen Euro Ablöse kosten, Konkurrenz hat Werder Bremen allerdings aus Italien. Sassuolo Calcio soll ebenfalls am ehemaligen türkischen Nationalspieler (27 Länderspiele) interessiert sein.

„Wir halten es wie in der Vergangenheit auch und werden uns an Personal-Spekulationen nicht beteiligen“, ließ Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube wissen. Ömer Toprak könnte die Situation in der Innenverteidigung bei Werder erheblich entspannen. In Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) haben gleich zwei Profis praktisch die komplette Vorbereitung verpasst.

Neue Chance beim SV Werder Bremen? Ömer Toprak hat keine Perspektive beim BVB

Möglicherweise ist Toprak auch eine Alternative zum Transfer von Außenverteidiger Benjamin Henrichs, den die Bremer gerne von der AS Monaco ausleihen wollen, in ihren Bemühungen aber womöglich auf taube Ohren stoßen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass Marco Friedl, eigentlich in der Innenverteidigung eingeplant, auch in der neuen Saison wieder den Springer auf den Außenverteidiger-Positionen geben würde.

Topraks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2021. Beim deutschen Vize-Meister hat der Türke allerdings kaum noch eine Perspektive. Neben ihm stehen noch fünf weitere Innenverteidiger im BVB-Kader, wenn man Julian Weigl dazuzählt, sogar sechs. Toprak wäre aber gewiss keine günstige Lösung für Werder Bremen. Dem Vernehmen nach soll der 30-Jährige mehr als fünf Millionen Euro im Jahr verdienen. Er müsste bei einem Wechsel nach Bremen also Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. (han/dco)

