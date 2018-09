Sahin: „Ich halte mich nicht zurück“

Leer - Für Nuri Sahin war die Sache klar. „Ich halte mich nicht zurück“, wischte er den Eindruck, er habe bei seiner Premiere im Trikot des SV Werder etwas abwartend begonnen, sofort vom Tisch, betonte aber zugleich: „Es geht nicht von heute auf morgen.“

Vier Tage nach seiner Verpflichtung hatte Sahin mit Werder eine 1:2 (1:1)-Niederlage im Testspiel in Leer gegen den FC Emmen kassiert. Eine ziemlich unnötige gegen einen eigentlich ziemlich harmlosen Gegner.

Die Bewertung von Sahins Auftritt war nicht ganz einfach. Für einen 29-jährigen Profi, der mit Borussia Dortmund schon viel gewonnen und bei Topclubs wie Real Madrid und dem FC Liverpool gespielt hat, wirkte er fast ein wenig schüchtern als Sechser. „Er soll auch kein Thomas Delaney sein“, hielt Coach Florian Kohfeldt dagegen – mit einem Vergleich mit dem Ex-Bremer, der jetzt in Dortmund spielt. Delaney fiel stets mit seiner Gestik und seinem kämpferischen Einsatz auf.

Bei Sahin empfahl Kohfeldt den Blick auf die „nüchternen Dinge“ und zählte auf: „Er hat eine Großchance vorbereitet mit einem Ball in die Tiefe, den ich lange von uns so nicht gesehen habe. Er hat ganz viele Bälle gewonnen, nicht, weil er aggressiv im Pressing war, sondern, weil er die Passwege zugestellt hat.“ Dazu lobte Kohfeldt auch noch einen starken vertikalen Ball auf Max Kruse und urteilte schließlich: „Ich bin sehr zufrieden mit Nuri.“

Grundsätzlich galt das auch für den Rest der Mannschaft. Und Werder hatte tatsächlich sehr dominant agiert – von Beginn an. Nur die Chancenverwertung passte so gar nicht. Der sehr aktive Max Kruse, Sebastian Langkamp und Josh Sargent hatten beste Gelegenheiten zur Führung ausgelassen. Das bestraften die Holländer in der 28. Minute mit dem 1:0. Malte Karbstein, eine der Leihgaben aus der U23, hatte Alexander Bannink nicht stoppen können.

Die Holländer waren da wesentlich robuster zu Werke gegangen – mit schmerzhaften Folgen für Kevin Möhwald. Der Neuzugang aus Nürnberg kehrte zwar nach einem schlimmen Foul und längerer Behandlung wieder auf den Platz zurück (24.), musste aber in der 56. Minute runter.„Verdacht auf Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk“, teilte Kohfeldt mit: „Es wäre wirklich bitter, wenn Kevin länger fehlen sollte.“

Sahin: „Wir können Fußball spielen“

Möhwald ist ohnehin schon der Leidtragende von Werders Top-Verpflichtungen Sahin und Davy Klaassen. Letzterer hatte den Bremern kurz vor der Pause nach Sargent-Vorarbeit das 1:1 besorgt. Dass die Niederländer tatsächlich nochmal in Führung gingen, lag auch an Arne Aarnink. Der Schiedsrichter ließ sich mit einem viel zu weit vom Tatort entfernten Freistoß genauso überrumpeln wie die Bremer. Reuven Niemeijer nutzte das zum 2:1 (51.). „Das geht gar nicht“, ärgerte sich Kohfeldt über den Schiedsrichter.

Weil das Ergebnis aber in diesem Test nicht so wichtig war, hielt sich der Frust in Grenzen. Es ging mehr darum, das Personal in der Länderspielpause zu bewegen, dem Nachwuchs eine Chance zu geben – und Sahin einzubinden. Und der Ex-Dortmunder stellte mit Blick auf seine neue Mannschaft zufrieden fest: „Wir können Fußball spielen.“

Werder: Plogmann (46. Drobny) - Vollert, Langkamp, Karbstein (46. Bünning), Jacobsen - Sahin, Möhwald (56. Straudi), Klaassen, Osako (70. Ronstadt) - Kruse, Sargent (70. Young).

Quelle: DeichStube