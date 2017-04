Viel Zuversicht und ein bisschen Blabla

Bremen/Hamburg - Genug geruht? Dann schnell wieder losgelegt! Das Nordderby wartet schließlich! Nach drei trainingsfreien Tagen startet Werder Bremen am Dienstag (14 Uhr) die Vorbereitung auf das 106. Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV.

Es wird am Ostersonntag (15.30 Uhr, Weserstadion) wie immer, wenn die beiden Nord-Rivalen aufeinandertreffen, ein Spiel voller Faszination und fußballerischem Prickeln. Aber ein Spiel um Leben und Tod – im sportlichen Sinn – ist es nicht. Dafür haben die Teams mit einem in beiden Fällen nicht für möglich gehaltenen Aufwärtstrend gesorgt. Weshalb vor dem Derby die Zuversicht die Angst verdrängt hat.

Auf Hamburger Seite ist das ganz großartig bei Heribert Bruchhagen, dem besonnenen Vorstandschef, zu erkennen. Obwohl der HSV aktuell „nur“ vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz aufweist, gibt Bruchhagen dem Optimismus freien Auslauf. Alles spricht dafür, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Bruchhagen im NDR-„Sportclub“ und rechnete vor: „Mit 33 Punkten bleibt man nicht drin. Ich denke, dass wir noch sechs Punkte aus den verbleibenden sechs Spielen brauchen. Aber das traue ich der Mannschaft zu.“

20 Rückrunden-Punkte - Werder und der HSV im Gleichschritt

Aus gutem Grund tut er das. Denn der HSV hat es zuletzt ähnlich wie Werder gemacht, hat alle Kräfte gebündelt, hat allen Widerständen getrotzt und hat Punkt um Punkt geholt. 20 schon in der Rückrunde und damit genauso viele wie die Bremer. Würde man sich also mal vorstellen, dass die zweite Saisonhälfte die erste wäre, dann würde vor dem Nordderby niemand von Abstiegskampf sprechen. Sondern vom Rennen um die internationalen Ränge.

In der Wertung seit Beginn der zweiten Saisonhälfte liegen die Bremer auf Grund des besseren Torverhältnisses auf Platz drei, Hamburg auf sechs. Fast schon verständlich, dass die Gedanken bei den Werder-Fans zuletzt schon etwas abgedriftet waren. Die Frage schien berechtigt, ob der, der achtmal in Folge nicht verloren hat, sich wirklich nur am Saisonziel Klassenerhalt orientieren muss. Offensivmann Max Kruse hat dazu eine deutliche Meinung: „Da müssen wir auf dem Boden bleiben. Das ganze Blabla von wegen Europa League bringt uns nicht weiter. Wir stecken mitten im Abstiegskampf.“

Moisander: „Das wird fantastisch“

„Mitten“ ist vielleicht aber nicht mehr ganz richtig. Werder bewegt sich mit 36 Punkten vielmehr an der Schnittstelle zwischen unten und oben. Was natürlich auch bedeutet, dass es in beide Richtungen gehen kann. Mit drei Punkten im Nordderby wäre der Weg zurück in die Gefahrenzone aber wohl erfolgreich verbarrikadiert. Mit dann 39 Zählern müsste niemand in Bremen mehr nervös an den Fingernägeln kauen. So gesehen ist das Duell mit dem HSV ein Matchball für Werder. „Das wird ein Riesenspiel – für uns und für die Fans. Das wird fantastisch“, prophezeit Innenverteidiger Niklas Moisander.

Im Erfolgsfall ja. Aber die Hamburger spielen auch noch mit, kommen mit dem Rückenwind des 2:1-Sieges über den Tabellendritten 1899 Hoffenheim an die Weser. Nur drei Zähler beträgt der aktuelle Rückstand auf Werder, mit einem Sieg könnte der HSV also aufschließen. Um dann im Gleichschritt Richtung Rettung weiterzuziehen? Denkbar ist, dass beide Clubs schon am Spieltag nach dem Derby den Klassenerhalt so gut wie sicher machen. Der HSV mit einem Heimsieg über Schlusslicht Darmstadt, Werder mit einem Auswärtserfolg beim derzeitigen Vorletzten FC Ingolstadt.

Nord-Teams regen trotz Verletzungsmiseren zum Staunen an

Es sind verlockende Aussichten, bislang aber nur Denkmodelle. Heribert Bruchhagen ist jedoch dankbar, dass sich der HSV diese Gedanken überhaupt noch machen darf. Davon war nach zwei Punkten aus den ersten zehn Spielen nicht auszugehen gewesen. „Damit ist man eigentlich abgestiegen, aber wir haben dann sehr erfolgreich gepunktet und uns eine gute Ausgangsposition verschafft“, so Bruchhagen.

Die Modelle in Bremen und Hamburg ähneln sich dabei sehr. Die neuen Trainer Alexander Nouri (Werder) und Markus Gisdol (HSV) haben jeweils das richtige Händchen für ihre Teams, die plötzlich Leistungen bringen, die zum Staunen anregen. Und das trotz Verletzungsmiseren in beiden Mannschaften.

HSV-Sportchef Jens Todt hätte genauso gut über die Konkurrenz aus Bremen sprechen können, als er sein Team für den Umgang mit dem Verletzungspech ausdrücklich lobte: „Es ist wahnsinnig erfreulich, wie das Team mit den Ausfällen umgeht. Die Mannschaft trägt sich gerade selbst. Egal, wer spielt. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für den Klassenerhalt.“

Quelle: WerderStube