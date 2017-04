Petersen zieht den Hut

Freiburg - Sein Tor hat er gemacht - und das wieder mal als Joker. Nils Petersen erzielte während Werders 5:2 (2:0)-Erfolg beim SC Freiburg den ersten Treffer der Breisgauer.

Per Nachschuss traf er nach einem zunächst verschossenen Elfmeter (64.). Es war der siebte Saisontreffer des 28-jährigen Ex-Bremers, dazu sein insgesamt 17. als Einwechselspieler in der Bundesliga - nur Ex-Profi Alexander Zickler (18) ist in dieser Statistik besser.

Das waren jedoch Zahlen, die Petersen nach dem Spiel gegen Werder nicht im Kopf gehabt haben dürfte. Der Stürmer sprach vielmehr über die Qualität des Gegners: „Heute muss man Werder ein Kompliment machen. Sie haben es echt gut gespielt. In ihrer Situation so stabil aufzutreten, ist stark. Wir haben wirklich einen auf den Deckel bekommen.“

Das konnte man nach dem Abpfiff durchaus so sagen, und so analysierte Petersen denn auch nicht seinen eigenen Treffer, sondern zwei besondere des Gegners. Werders Treffer zum 1:0 durch Max Kruse und zum 4:1 durch Fin Bartels - „das waren Traumtore, die die Bremer auch nicht alle Tage schießen. Es lief heute wirklich alles wunderbar für sie“, sagte Petersen - und äußerte bei allem Lob für den Gegner auch Kritik an seiner eigenen Mannschaft: „Wir haben es Bremen zu einfach gemacht.“

