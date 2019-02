Moisander: „Das ist peinlich“

Nürnberg – Es war kein gutes Spiel des SV Werder: Am Ende sprang nur ein enttäuschendes 1:1 beim 1. FC Nürnberg heraus – zu wenig für die Europa-Ambitionen der Bremer. Die Stimmen zum Spiel von Niklas Moisander, Florian Kohfeldt, Max Kruse und Co..

Niklas Moisander (Werder-Abwehrchef): „Die erste Hälfte war nicht gut, die zweite war okay. Wir machen das 1:0 und dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. So ist das sehr peinlich. Wenn wir nach Europa wollen, müssen wir diese Spiele gewinnen. Es ist peinlich und nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Wir wussten wie wichtig das Spiel für uns ist – und dann spielen wir zu langsam, wir waren nicht in Form. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht aber nicht gut genug.“

Frank Baumann (Werder-Sportchef): „Die Enttäuschung ist groß. Natürlich über das Ergebnis, aber natürlich auch über die Leistung. Ich denke, dass wir jetzt kein richtig schlechtes Spiel, kein katastrophales Spiel gemacht haben, aber vieles an Entschlossenheit und Zielstrebigkeit haben vermissen lassen.“

Florian Kohfeldt (Werder-Cheftrainer): „Wir wollten unbedingt gewinnen und so zeigen, dass wir einen Schritt weiter sind als in der Hinrunde. Aber wir hatten eine schwache erste Hälfte, keine Ruhe am Ball. Ich bin nicht zufrieden.“

Max Kruse (Werder-Kapitän): „Wenn wir ehrlich sind, haben wir den Sieg heute nicht verdient. Das ist total enttäuschend. Wir kommen nicht richtig in die Zweikämpfe und lassen uns einlullen.“

Johannes Eggestein (Werder-Torschütze zum 1:0): „Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben uns vor dem Spiel viel mehr vorgenommen und das dann im Spiel größtenteils vermissen lassen.“

Das sagen die Nürnberger zum Remis gegen Werder

Michael Köllner (Cheftrainer 1. FC Nürnberg): „Wir mussten heute Schwerstarbeit leisten, die Mannschaft musste auf die Zähne beißen, aber die Mannschaft hat einen riesen Willen gezeigt. Solche Dinge musst du dir erarbeiten, erkämpfen – und das hat die Mannschaft heute überragend gemacht.“

Christian Mathenia (Nürnberg-Torwart): „Wir haben uns heute den Punkt erkämpft. Das war heute Abstiegskampf pur. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir das heute so auf den Platz gebracht haben."

