Köln - Ein taktisches Foul, viel mehr war es im Grunde nicht, aber für Niklas Moisander war die Aktion aus dem Köln-Spiel gegen Leonardo Bittencourt durchaus folgenschwer.

Werders Innenverteidiger sah in der 60. Minute die Gelbe Karte – es war seine fünfte in der laufenden Saison, heißt: Im kommenden Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) ist er gesperrt. Das ist nicht nur für den Finnen persönlich ärgerlich – auch Werder wird zum Improvisieren gezwungen, da in der Defensive derzeit nicht gerade ein Überangebot an fitten Spielern besteht.

Luca Caldirola (Mittelfußbruch) fällt bis Saisonende aus, Santiago Garcia könnte erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, und seinem Namensvetter Ulisses Garcia fehlt schlicht und ergreifend die Spielpraxis. Direkt nach dem Köln-Spiel haben sowohl Werders Sportchef Frank Baumann als auch Trainer Alexander Nouri erklärt, dass es gut möglich sei, gegen Hoffenheim wieder mit einer Viererkette zu spielen, um Moisanders Ausfall zu kompensieren.

„Dreierkette, Viererkette – das können wir beides“

„Wir haben ja die Möglichkeit, das aufzufangen. Wir können mit einer Viererkette spielen“, sagte Baumann. Akteure wie Ulisses Garcia, Robert Bauer und Theodor Gebre Selassie nannte der 41-Jährige als Kandidaten für die Positionen neben dem gesetzten Lamine Sane. Erster Kandidat als zweiter Innenverteidiger bleibt indes Milos Veljkovic.

Ob Santiago Garcia für Hoffenheim nach seiner Halswirbelprellung tatsächlich schon wieder eine Option ist, ließ Baumann offen: „Wir müssen schauen, ob er im Laufe der Woche wieder einsteigt.“ Werder würde aber so oder so „wieder eine gute Truppe auf den Platz bekommen“. Auch Coach Nouri sah Moisanders Gelbsperre gelassen. „Da werden wir wieder umstellen, das hatten wir ja schon des Öfteren.“ Grundsätzlich sei in der Systemfrage alles möglich: „Dreierkette, Viererkette – das können wir beides.“

