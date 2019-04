Offiziell: Werder holt Füllkrug zurück

Bremen - Jetzt ist der Transfer perfekt: Werder Bremen verpflichtet Niclas Füllkrug (26) von Hannover 96 zur neuen Saison. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstag.

Über die Vertragsmodalitäten machte Werder keine Angaben. Die Ablösesumme soll bei 6,3 Millionen Euro liegen und könnte sich durch Bonuszahlungen noch um eine halbe Million Euro erhöhen. Vor dem Wechsel hatte Füllkrug eine umfangreiche medizinische Untersuchung bestanden.

Füllkrug spürt „große Verbundenheit“ zu Werder

„Ich habe den Großteil meiner Jugend bei Werder und in Bremen verbracht und verspüre daher immer noch eine große Verbundenheit zum Verein“, sagt Füllkrug in einer Vereinsmitteilung. „Ich freue mich über meine Rückkehr und vor allem auf die Fans. Im Weserstadion zu spielen – egal für Werder oder auch als Gegner – war und ist für mich etwas Besonderes.“

Werders Sportchef Frank Baumann freut sich über die Rückkehr des Stürmers: „Niclas ist in den vergangenen Jahren zu einem etablierten Bundesliga-Spieler herangereift. Wir sind davon überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Angriffsspiel einnehmen kann.“ Trainer Florian Kohfeldt lobt seine Qualitäten vor dem Tor: „Er ist ein sehr kopfballstarker Angreifer, der vor allem im Strafraum seine Stärken ausspielen kann. Ich habe seinen Weg und seine Entwicklung über die Jahre verfolgt und bin froh, dass er zur neuen Saison ein Teil unseres Kaders sein wird.“

Verletzung drückt Füllkrugs Ablösesumme

Es war Vorsicht geboten bei der Verpflichtung, Füllkrug fehlt seit Mitte Dezember wegen seines bereits dritten Knorpelschadens im Knie. Die Verletzung hatte jetzt auch den Marktwert des 26-Jährigen deutlich gedrückt. Vor einem Jahr soll Borussia Mönchengladbach noch 18 Millionen Euro Ablöse für den gebürtigen Hannoveraner geboten haben, war aber bei 96 abgeblitzt. Da hatte Füllkrug gerade eine richtig starke Saison mit 14 Toren hinter sich.

Der Wechsel zu Werder ist für Füllkrug ein Wechsel zurück zu seinen Wurzeln, zurück an eine alte Wirkungsstätte: 2006 war der Angreifer in die Werder-Jugend gewechselt und hatte sich bis zu den Profis hochgearbeitet, konnte sich aber zunächst nicht durchsetzen. Nach einer Leihe zu Greuther Fürth wechselte Werder Füllkrug 2014 zum 1. FC Nürnberg und dann 2016 weiter zu Hannover 96. Insgesamt kommt Füllkrug auf 18 Tore in 70 Bundesliga-Spielen sowie 28 Tore in 102 Zweitliga-Partien.

