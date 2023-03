DFB-Stürmer zum FC Bayern? „Was Choupo kann, kann Fülle auch“

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern schaut sich auf dem Stürmermarkt weiter um. Wäre WM-Angreifer Niclas Füllkrug nicht eine Option? Für einen Ex-Bundesliga-Star allemal.

München – Am vergangenen Wochenende gelangen dem FC Bayern abermals fünf Treffer in einem Spiel und das, obwohl mit Eric Maxim Choupo-Moting der Top-Angreifer aufgrund von Rückenproblemen gar nicht im Kader stand.

Wie lange der Deutsch-Kameruner ausfallen wird, steht derweil noch nicht fest. Dennoch halten die Bayern-Bosse bereits jetzt ihre Augen beim Stürmermarkt offen. Dabei wurde der Vertrag von Choupo-Moting an der Säbener Straße erst kürzlich bis 2024 verlängert.

Name: Niclas Füllkrug Geburtstag: 9. Februar 1993 (30 Jahre) Verein: SV Werder Bremen Position: Mittelstürmer Marktwert: 10 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Stürmersuche beim FC Bayern: Niclas Füllkrug ein Kandidat?

Allerdings wird dieser nicht jünger. Am 23. März feiert Choupo seinen 34. Geburtstag (!) – bei seinem Vertragsende im Juni 2024 wäre der Stürmer dann schon im gehobenen Fußballeralter. Nur logisch, dass die Bayern daher schon auf der Suche nach einer zukünftigen Nummer 9 sind.

Niclas Füllkrug wäre diesbezüglich eine spannende Personalie. Der Angreifer knackte im Februar alterstechnisch auch schon die 30er-Marke, wäre allerdings im Vergleich zu den internationalen Top-Stars, günstig zu haben. Trotz seiner Vertrags bei Werder Bremen bis 2025.

Niclas Füllkrug (r.) und Thomas Müller verstanden sich bei der WM auf und neben dem Platz bestens. © Matthias Koch/imago

Niclas Füllkrug zum FC Bayern? „Was Choupo kann, kann Fülle auch“

Bei der WM 2022 zählte Fülle zu den wenigen Lichtblicken im DFB-Team. In bislang vier Länderspielen gelangen ihm drei Treffer. „Er hat sich bei uns sehr gut verkauft und hat der Mannschaft viel Energie gegeben“, sagte Bundestrainer Hansi Flick im Interview mit dem kicker: „Er hat es verdient, weiterhin dabei zu sein.“

Ein Stürmer in der Nationalelf sollte doch auch immer interessant für den FC Bayern sein? Aber natürlich! Zumindest, wenn es nach Tim Wiese geht. „Man sieht es doch bei Eric Maxim Choupo-Moting. Er hat bei Bayern erfolgreich die Rolle von Robert Lewandowski eingenommen“, sagte der Ex-Werder-Keeper in der Sport Bild und legt sich fest: „Was Choupo kann, das kann Fülle auch“.

Niclas Füllkrug in die Premier League? West Ham United will DFB-Angreifer

Angeblich sollen an Füllkrug aber Klubs aus der Premier League dran sein. West Ham United buhlt demnach um die Dienste des Werder-Stürmers. Als Ablöse werden 15 Millionen ausgerufen. Der FC Everton wollte Füllkrug bereits im Winter verpflichten.

Mit bislang 15 Treffern ist Füllkrug nicht der beste Deutsche in der Torjägerliste der Bundesliga, er führt diese Liste auch an. Klar, dass solch ein Spieler Begehrlichkeiten weckt. An der Weser wollen sie Füllkrug natürlich halten. Sollte aber der FC Bayern oder ein anderer Top-Klub aus Europa kommen, dürfte sich dieses Unterfangen als schwierig gestalten. (smk)