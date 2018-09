Rashica Tabellenführer – Bittere Pleite für Augustinsson

Bremen - Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage – das ist die Bilanz der Länderspiele in der Nations League mit Werder-Beteiligung von Montagabend.

Den Sieg holte Milot Rashica. Beim 2:0 (0:0)-Erfolg des Kosovo über Färöer spielte der wendige Flügelstürmer über 79 Minuten. Für die Kosovaren sicher ein eher ungewohntes Gefühl: In ihrer Gruppe grüßen sie nach zwei Spielen und vier Punkten von Tabellenplatz eins. Die weiteren Gegner heißen allerdings auch Aserbaidschan und Malta.

Veljkovic mit Serbien 2:2 gegen Rumänien

Milos Veljkovic ist der Mann mit dem Unentschieden. Beim 2:2 (1:0) von Serbien gegen Rumänien stand der Innenverteidiger im dritten Länderspiel in Folge über 90 Minuten auf dem Platz. Aleksandar Mitrovic brachte die Mannschaft von Trainer (und Ex-Bremer) Mladen Krstajic zweimal in Führung, zum Sieg reichte das aber nicht. In der Gruppe ist Serbien mit vier Punkten Zweiter – punktgleich mit Spitzenreiter Montenegro.

An einer ganz bitteren Niederlage wird Ludwig Augustinsson zu knabbern haben. Die Schweden führten schon mit 2:0 gegen die Türkei, verloren durch zwei Tore in den Schlussminuten von Emre Akbaba (88./90.+2) allerdings noch mit 2:3. Augustinsson, der durchspielte, war am 1:0 entscheidend beteiligt. Nach seiner Vorarbeit traf Leverkusens Isaac Kiese Thelin zunächst nur den Pfosten, verwertete dann aber den Abpraller. In der Gruppe sind die Schweden nach einem Spiel und einer Niederlage zurzeit Tabellenletzter.

Gebre Selassie sieht Klatsche von der Bank

Bereits am Nachmittag hat sich die deutsche U19-Nationalmannschaft in einem Testspiel mit 2:1 (1:0) gegen die Slowakei durchgesetzt – dabei kamen auch drei Werder-Nachwuchstalente zum Einsatz. Den auffälligsten Eindruck hinterließ Jean-Manuel Mbom, der zur Startelf gehörte und das 2:0 von Maurice Malone (FC Augsburg) vorbereitete. Werders Julian Rieckmann wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt, David Philipp kam in der 67. Minute für Mbom in die Partie.

Am frühen Abend stand außerdem Theodor Gebre Selassie im Aufgebot der tschechischen Nationalmannschaft im Test gegen Russland. Dass der Rechtsverteidiger auf der Bank blieb, wird ihm im Nachhinein vielleicht sogar ganz recht gewesen sein: Tschechien kassierte eine 1:5 (0:3)-Klatsche gegen den WM-Viertelfinalisten.

Quelle: DeichStube