Schuften für die neue Chance: Hajrovics nächster Anlauf

Bremen - Izet Hajrovic holt aus, zieht voll durch und jagt den Ball quer über den Platz. Normalerweise ist diese Szene für einen Fußballer in etwa so wie Bleistiftanspitzen für den Schreibtischtäter – völlig belanglos und normal eben. Aber bei Hajrovic steckt eine Nachricht hinter der Szene.

Denn er hat im Aufbautraining erkennbar keine Hemmungen, die volle Kraft in sein linkes Bein, speziell das Knie, zu legen. Dort hatte sich der Mittelfeldspieler im vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Verletzung stoppte seinen persönlichen Aufschwung, doch an den soll Hajrovic ab dem 2. Juli wieder anknüpfen. Dann beginnt bei Werder Bremen die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit Izet Hajrovic, den Trainer Alexander Nouri quasi als Neuzugang einplanen kann.

Denn bis auf eine Phase zwischen September und Dezember 2016 hat Werder von dem bosnischen Nationalspieler so gut wie nichts gehabt. Das soll sich ändern. „Wir haben die Hoffnung, dass er nach seinem Comeback dort wieder ansetzen kann, wo er vor seiner Verletzung war“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann über den 25-Jährigen, der 2014 ablösefrei von Galatasaray Istanbul nach Bremen kam und erstmal nur eines machte: Er enttäuschte.

Das erste Jahr war ein Flop, das zweite noch schlimmer

Das erste Vertragsjahr war ein einziger Flop, die zweite Saison noch viel mehr – mit dem Unterschied, dass Hajrovic sie als Leihspieler beim spanischen Club SD Eibar verbrachte. Vornehmlich als Bankdrücker, was ihn nachvollziehbar in seiner Entwicklung auch nicht voranbrachte. Deshalb war die Rückkehr nach Bremen im Sommer 2016 nicht mit sonderlich großen Hoffnungen verbunden – doch siehe da: Plötzlich zeigte der schnelle Außenstürmer Leistungen, die die Phantasie anregten.

Bis zu seinem Kreuzbandriss stand er in sechs von 13 Hinrundenspielen in der Startelf, erzielte ein Tor und wirkte insgesamt wie verwandelt. Nicht mehr zerknirscht, sondern selbstbewusst. Coach Alexander Nouri, selbst gerade neu im Amt, fand Gefallen an dem Angreifer. „Ich muss Izet gar nicht heißmachen. Ich versuche einfach, ihn zu inspirieren“, sagte der Trainer.

Plötzlich startete Hajrovic durch - dann kam die Verletzung

Es war die Phase, in der Hajrovic sein Können zeigte. Die Leistungen blieben zwar schwankend, aber immerhin war er dabei. Nun arbeitet er im Einzeltraining daran, bis zum Start der Vorbereitung voll belastbar zu sein. Seit Mitte April steht er schon wieder auf dem Platz, ist körperlich gut dabei, meint Baumann: „Izet hat schon einiges machen können.“

Die Sommerpause geht für Hajrovic natürlich auch für sein spezielles Aufbauprogramm drauf, vielleicht ist zwischendurch ein bisschen Urlaub möglich. Aber ab dem 2. Juli wird es dann wieder ernst für Hajrovic. Er darf sich in den Konkurrenzkampf stürzen und ein Jahr vor Vertragsablauf um eine gute Zukunft kämpfen. Für Baumann ist bereits klar, dass der in der Schweiz aufgewachsene Offensivmann in der Vorbereitung die Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen: „Er kann sich wie jeder andere empfehlen.“ Es wird Hajrovics dritte und vielleicht letzte Chance sein bei Werder.

Quelle: WerderStube