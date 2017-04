Nach BVB-Anschlag - vor Nordderby: Polizei denkt über Maßnahmen nach

Bremen - Das Nordderby ist nicht nur für die Fans eine große Sache, sondern auch für die Polizei. Rund 750 Einsatzkräfte wollen am Ostersonntag dafür sorgen, dass alles friedlich verläuft. Das wird bei der Rivalität der Clubs nicht einfach.

Durch den Anschlag am Dienstagabend auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco kommt nun noch ein neues Problem dazu. Deshalb stellten sich am Mittwochmittag Werders Sicherheitsverantwortlicher Lars Mühlbradt und Polizeidirektor Heinz-Jürgen Pusch den Fragen der Medien.

„Zuschauer sollen und können sicheres Gefühl haben“

Wichtigste Antwort von Pusch: „Wir haben keine konkreten Erkenntnisse für Bremen.“ Doch es sei durchaus möglich, „dass wir die eine oder andere Maßnahme ergreifen werden, um die Sicherheit der Mannschaften und der Zuschauer zur erhöhen“. Worum es sich dabei handeln könnte, wollte Pusch nicht verraten.

Beim Nordderby handelt es sich ohnehin um ein Hochrisikospiel mit einem Höchstmaß an Fantrennung. Am Morgen fand eine Sicherheitsbesprechung mit allen beteiligten Institutionen sowie den Vertretern der Clubs statt. Es sei nicht die erste im Vorfeld des Nordderbys gewesen, berichtete Mühlbradt.

Er wies noch einmal daraufhin, dass Taschen und Rucksäcke weiterhin nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen. Mühlbradt versuchte aber auch, den Besuchern ein wenig die Angst zu nehmen: „Die Zuschauer sollen ein sicheres Gefühl haben, wenn sie ins Stadion gehen – und das können sie auch haben.“

+ Polizeidirektor Heinz-Jügen Pusch (l.) und Werder-Sicherheitsbeauftragter Lars Mühlbradt informierten über die Sicherheitslage vor dem Nordderby. © nordphoto

Quelle: WerderStube