Eggesteins Ärger über den Videobeweis

Klarer Elfer gegen Kruse in Hälfte 1 ... und Rot als Tätlichkeit (kann man drüber diskutieren) ... aber der Ellbogenschlag direkt ins Gesicht (jeder Zuschauer konnte es sehen) im 16-ner gibt wenig Handlungsspielraum. Zudem Kohrs Würger und Baileys Schlagen samt Kopfstoss ... und dann ... NUR zweimal gelb nach Ansicht der Bilder??? .... sorry ... das geht absolut gar nicht.

Der DFB scheint die Ansetzung des Finalspieles in Berlin selber zu planen. Wozu gibt es denn den VAR in Köln ab dem Viertelfinale, wenn er nicht eingreift bzw. falsch entscheidet?

Grandiose Schirikacke, einschl. Video Schiri in Köln. So blind kann man nicht sein. Es sei denn, man will es. Man bekommt fast das Gefühl, der Pokal - Coktail wird auch vom DFB oder der DFL zusammengestellt. So blind können Schiri und Video Schiri zusammen nicht sein. Klarer Elfmeter

und rote Karte und was passiert? Nichts! Egge hat Recht, dann hönnen wir zukünftig auch ohne Schiris spielen. Rudelbildung. Klare rote Karte.

Was passiert, Nichts. Gaaaaaaaaaaaaaanz, gaaaaaaaaaanz schwache Schirileistung. Auch aus Koln! Trotzdem hätten wir mehr draus machen können. Aber der Ärger ist total verständlich.