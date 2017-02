Nach der Augsburg-Pleite: Angst-Abo für Werder

Augsburg - Von Daniel Cottäus. Trotz der zwei 1:2-Niederlagen gegen Dortmund und Bayern war die Stimmungslage beim SV Werder positiv. Das dürfte sich nach der jüngsten Last-Minute-Pleite beim FC Augsburg geändert haben.

Es gibt das manchmal, da trennen Freud und Leid nur wenige Meter voneinander. So geschehen am Sonntag in den Katakomben des Augsburger Stadions. Während Theodor Gebre Selassie mit leiser Stimme und gesenktem Blick irgendwie versuchte, Werders Last-Minute-Pleite in Worte zu fassen, strahlte Raul Bobadilla ein paar Schritte weiter über das ganze Gesicht. In den letzten Sekunden der Nachspielzeit hatte der bullige Stürmer seinen FC Augsburg zum nicht mehr für möglich gehaltenen 3:2 (1:1)-Sieg geschossen – und Werder damit ins Tal der Tränen gestürzt.

Bobadillas Tor bedeutete für die Bremer nämlich deutlich mehr als „nur“ die elfte Saisonniederlage. Es hat für einen Stimmungsumschwung gesorgt. Zwar belegt die Mannschaft nach wie vor Platz 15, die Lesart der Tabelle hat sich seit Sonntag aber grundlegend verändert. Darmstadt neun Punkte, Ingolstadt 15, der HSV und Werder jeweils 16 – so liest sich das Tableau von hinten. Wandert der Blick weiter nach oben, fällt auf, dass die Lücke zwischen dem Quartett am Abgrund und dem unteren Mittelfeld schon beachtlich groß ist.

Der Tabellen-14. Wolfsburg ist mit 19 Zählern zwar noch gefühlt nah dran, taugt ob der großen Qualität seines Kaders aber kaum als ernstzunehmender Abstiegskandidat. Mainz (22), Schalke (22), Gladbach (23) und seit Sonntag erst Recht Augsburg (24) hat Werder vorerst aus dem Blick verloren, und zumindest die drei Erstgenannten sind eben auch keine „klassischen Kellerkinder“. Im Vorfeld hatte das Augsburg-Spiel für den SVW deshalb als Weichensteller gegolten, als Wegpunkt, der dem Team die Richtung für den Rest der Saison vorgibt. Mit einem Sieg, der über weite Phasen wahrscheinlich schien und nicht unverdient gewesen wäre, hätte sich Werder ans hintere Mittelfeld geklammert – hätte.

Noch 15 Spiele, in denen Platz 15 verteidigt werden muss

So aber blieb Gebre Selassie, der mit seinem Treffer zum 1:0 noch für Bremer Glücksgefühle gesorgt hatte, nur eine Antwort auf die Frage, ob Werder und seinen Fans nun wieder so eine Saison mit Zittern bis zum Schluss drohe: „Ja, es sieht so aus. Wir müssen wie im letzten Jahr in jedes Spiel gehen, als wäre es das letzte für uns.“ 15 Gelegenheiten gibt es für Werder noch. Bestenfalls Darmstadt, Ingolstadt und den HSV – dass die Bremer am Ende mehr Clubs hinter sich lassen, scheint seit Sonntag einigermaßen unwahrscheinlich.

Nach den 1:2-Niederlagen gegen Dortmund und Bayern war es Werder noch gelungen, sich glaubhaft als gefühlter Teil-Sieger zu verkaufen. Den Schwergewichten der Liga hatte die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri immerhin alles abverlangt, hätte mit etwas Glück sogar Punkte geholt. Dafür gab es viel Lob – Lob, das Werder offenbar in falscher Sicherheit wog: Wir spielen ja gut, dann klappt es bald schon mit dem Ertrag. Hätte es in Augsburg auch fast – wenn das Team in der Schlussphase nicht sträflich geschlafen hätte.

Fin Bartels stand bei den zwei späten Gegentoren nicht mehr auf dem Platz, brachte es hinterher aber trotzdem auf den Punkt. Ob es nicht besonders gefährlich sei, gut zu spielen und trotzdem zu verlieren, wurde der 29-Jährige gefragt. Seine Antwort: „Ja, natürlich. Es kommen auch wieder schlechtere Spiele. Und wenn du in den guten keine Punkte holst, wie willst du dann in den schlechten Punkte holen?“ Gute Frage!

Werder braucht möglichst eine Siegesserie

Am Samstag (15.30 Uhr) geht es nun gegen Gladbach, eine Woche später nach Mainz. Danach folgen die Duelle in Wolfsburg (24. Februar) und gegen Darmstadt (4. März). Vier Gegner, die allesamt zur unteren Tabellenhälfte zählen. Das birgt Chancen, klar. Starten die Bremer eine Serie, gewinnen vielleicht zwei, drei Mal am Stück, klettern sie schnell unten raus. Genau das ist jetzt die Aufgabe von Trainer Nouri: Er muss seine Mannschaft aufrichten und dabei selbst einen kühlen Kopf bewahren.

Gegen Augsburg hatte der 37-Jährige mit der Wahl von Ulisses Garcia noch böse daneben gelegen. Solche Fehler werden dem Trainer-Neuling, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nicht mehr oft verziehen. „Natürlich willst du dich endlich mal für ein gutes Spiel mit Punkten belohnen. Dass ist das, was am Ende dieses schwere Gefühl ausmacht“, sagte er nach dem Abpfiff – und lobte seine Mannschaft, „die lebendig war, die unbedingt wollte, die viel investiert hat“.

Generell dürfte es nun etwas Zeit brauchen, ehe die Werder-Profis den Blick wieder nach vorne richten können. Augsburg hat Wunden hinterlassen. Sportchef Frank Baumann räumte ein, dass es „nach so einem extrem bitteren Spiel“ vielleicht ein, zwei Tage länger dauere als sonst. Verteidiger Robert Bauer drückte es drastischer aus: „Jeder weiß, dass das Scheiße war.“