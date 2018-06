Krstajic lässt Veljkovic draußen

Serbien verliert gegen Chile

+ © imago Serbiens Nationaltrainer Mladen Krstajic setzte gegen Chile nicht auf Milos Veljkovic. © imago

Graz - Die Generalprobe ging in die Hose: Kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Russland hat die Nationalmannschaft Serbiens am Montag mit 0:1 (0:0) gegen das nicht qualifizierte Chile verloren.