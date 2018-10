Mitgliedsbeiträge im Bundesliga-Vergleich: Werder belegt Platz drei

Das Online-Portal „Sponsors.de" hat die aktuellen Mitgliedsbeiträge sämtlicher Bundesliga-Vereine miteinander verglichen. Werder-Mitglieder werden dabei mit jährlich 84 Euro ordentlich zur Kasse gebeten.

Mehr Geld in die Hand nehmen müssen bei den Vollzahler-Beiträgen lediglich die Vereinsmitglieder in Augsburg (92 Euro) und Leipzig (100 Euro). Mitglieder von Hertha BSC Berlin zahlen ebenfalls 84 Euro pro Jahr und teilen sich damit den dritten Platz mit Werder.

Alle anderen Vereine haben zum Teil deutlich geringere Mitgliedsbeiträge als die Bremer. Die Top-Clubs Bayern München, Schalke 04 und Borussia Dortmund liegen beispielsweise bei 60, 50 und 62 Euro. Werder liegt damit auch weit über dem Bundesliga-Durchschnitt von 63,80 Euro.

Minimaler Mitglieder-Zuwachs bei Werder

Auch die Beiträge für Unter-18-Jährige hat Sponsors aufgeführt: Hier belegen die Bremer einen Mittelfeldplatz und liegen mit 36 Euro nur hauchzart über dem Durchschnitt (35,30 Euro).

Ungeachtet der vergleichsweise happigen Beiträge hat Werder einen minimalen Mitglieder-Zuwachs verzeichnen können (plus ein Prozent). Das geht nicht allen Vereinen so. In Bayer Leverkusen, Mainz 05, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg haben vier Vereine in dieser Hinsicht auch Verluste zu beklagen.

(mwi)

Quelle: DeichStube