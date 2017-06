Aus für Veljkovic bei U21-EM

Niederlage im letzten Spiel

Bydgoszcz - Nun hat auch Werders Innenverteidiger Milos Veljkovic Urlaub: Mit der serbischen U21-Nationalmannschaft ist er am Freitagabend in der Vorrunde der U21-Europameisterschaft in Polen ausgeschieden.