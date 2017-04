Veljkovic im Interview: „Ich bin hungrig auf mehr“

Bremen - Im Interview mit der WerderStube spricht Werder-Verteidiger Milos Veljkovic über seine Entwicklung zum Stammspieler, Sprachkenntnisse und seinen Förderer Alexander Nouri.

Wenn es darum geht, dass Werder Bremen in der Abwehr seit einigen Wochen plötzlich stabil steht und nicht mehr so viele Gegentore zulässt, dann fallen sofort die Namen Niklas Moisander und Lamine Sane. In der Bremer Dreierkette hat sich aber noch ein Mann unverzichtbar gemacht: Milos Veljkovic.

Der 21-jährige Serbe ist unter Trainer Alexander Nouri gesetzt und besticht durch sein unaufgeregtes Spiel. Im Interview hat er nun verraten, welchen Anteil der Coach an seiner Entwicklung trägt, wie es sich anfühlt, ein U20-Weltmeister, aber noch lange kein Star zu sein – und warum Sprachkenntnisse im Fußball unverzichtbar sind.

Herr Veljkovic, seit ein paar Wochen sind Sie bei Facebook aktiv und lassen die Fans an Ihrem Leben teilhaben. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Milos Veljkovic: Ich wollte einfach gerne wieder Facebook haben. Ich hatte es schon einmal vor langer Zeit, und jetzt habe ich es wieder aktiviert.

Wieso haben Sie Ihren Account damals abgeschafft?

Veljkovic: Einfach so. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr genau. Ich habe ihn einfach gelöscht.

Mittlerweile sind Sie bei Werder Stammspieler. Fühlen Sie sich verpflichtet, den Fans mehr von sich zu zeigen? Die meisten Ihrer Mitspieler machen es ja auch...

Veljkovic: (lacht) Ich mache das natürlich auch für die Fans. Es ist schön für sie, wenn sie sehen, was ich in meiner Freizeit mache.

Schreiben Sie die Beiträge selbst, oder haben Sie Hilfe dabei?

Veljkovic: Ich habe jemanden, der mir hilft, aber die Nachrichten schreibe ich schon selbst.

Wenn es so gut läuft wie momentan für Sie und Werder, macht das sicher viel Spaß. Was ist eigentlich mit der Mannschaft passiert? Warum ist Werder das Team der Stunde in der Bundesliga?

Veljkovic: Auch vor der Serie haben wir gute Spiele gezeigt, haben aber das nötige Glück nicht gehabt. Wir wussten, dass wir gut gespielt haben und viele Chancen hatten. Jetzt zahlt sich die harte Arbeit aus, und wir müssen genauso weitermachen.

Ganz ehrlich: Stellt sich da nicht so ein bisschen das Gefühl ein „Hey, wir sind durch, mit dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun“?

Veljkovic: Wir sind fokussiert bis zum Schluss, bis wir den Klassenerhalt auch rechnerisch geschafft haben. Dann können wir gerne nach vorne schauen.

Erinnern Sie sich noch an den 28. August 2014?

Veljkovic: Nein, warum?

+ Milos Veljkovic (r.) im Gespräch mit Reporter Daniel Cottäus. © Gumz

Da haben Sie ihren bisher einzigen Europa-League-Einsatz absolviert, für Tottenham im Heimspiel gegen AEL Limassol...

Veljkovic: Stimmt! Damals bin ich am Ende für fünf Minuten reingekommen.

Sie wissen also, wie es sich anfühlt, Europa League zu spielen. Wir groß ist Ihr Wunsch, es mit Werder in den internationalen Wettbewerb zu schaffen?

Veljkovic: Jeder träumt davon, in Europa zu spielen. Das wäre natürlich schön. Aber momentan liegt der Fokus noch auf dem Klassenerhalt. Dann schauen wir weiter.

Hätten Sie denn im Januar, Februar damit gerechnet, dass Europa für Werder in dieser Saison noch einmal ernsthaft Thema wird?

Veljkovic: Nein, in dieser Saison noch nicht. Ich denke aber, dass wir die Qualität dazu haben. Der Kader ist gut genug. Also warum nicht?

Sie sind in den vergangenen Wochen in der Dreierkette gesetzt, spielen dort an der Seite der deutlich älteren und erfahreneren Lamine Sane und Niklas Moisander. Was können Sie von den beiden lernen?

Veljkovic: Ich versuche, mich immer zu verbessern. Sie geben mir Tipps und sind da für mich, wenn ich Fragen habe. Man sieht ja auch die Ruhe, die sie ausstrahlen. Das kann ich mir abschauen.

Mit Sane sprechen Sie Franzözisch, mit Moisander Englisch. Was ist eigentlich die Amtssprache in Werders Abwehr? Oder müssen Sie als Dolmetscher aktiv werden?

Veljkovic: (lacht) Eigentlich sprechen wir in der Abwehr Englisch, aber mit Lamine spreche ich manchmal eben Französisch. Mit den anderen Kollegen natürlich Deutsch.

Wie viele Sprachen beherrschen Sie denn?

Veljkovic: Vier. Ich spreche Deutsch, Serbisch, Französisch und Englisch.

Hilft Ihnen das auf dem Fußballplatz?

Veljkovic: Ja, total. Das zeigt ja schon das Beispiel mit Lamine. Ich kann mit ihm auf dem Platz schnell und ohne Probleme kommunizieren.

In der Hinrunde haben Sie nach dem Schalke-Spiel gesagt, dass Sie versuchen, ein bisschen so zu spielen wie Niklas Moisander. Ist er eine Art Vorbild für Sie?

Veljkovic: Ein Vorbild nicht direkt, aber er ist ein toller Spieler, den ich immer um Rat fragen kann.

Gibt es einen Spieler auf Ihrer Position, den Sie als Vorbild bezeichnen würden?

Veljkovic: Momentan nicht. Man kann aber von vielen Spielern in der Bundesliga lernen. Ich hoffe, dass ich selbst irgendwann einmal ein Vorbild sein kann (lacht).

Sie haben bei Werder schon als Sechser gespielt, zuletzt aber als fester Bestandteil der Dreierkette. Täuscht der Eindruck, dass Ihnen die Rolle weiter hinten mehr liegt?

Veljkovic: Man kann schon sagen, dass ich mich hinten wohler fühle. Die Dreierkette ist perfekt für mich. Momentan läuft es hinten gut, aber wenn man mich im Mittelfeld braucht, bin ich auch da.

Warum gefällt es Ihnen hinten besser?

Veljkovic: Ich habe das Spiel lieber vor mir und bin gerne am Ball. Das Spiel zu lesen, ist von hinten aus vielleicht noch einen Tick einfacher.

Auffällig sind Ihre langen, oft punktgenauen Diagonalbälle als Mittel der Spieleröffnung.

Veljkovic: Das war schon meine Stärke, bevor ich hierher kam. Am Anfang lief es nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Man braucht dafür Selbstvertrauen. Jetzt geht es immer besser.

+ Trainer Alexander Nouri setzt auf Milos Veljkovic - und hatte seitdem oft Grund zum Jubeln. © imago

Sie sind zu Beginn Ihrer Laufbahn in jungen Jahren weg von zu Hause, mit 16 ging es aus Basel nach England zu Tottenham, wo es für Sie nicht besonders erfolgreich lief. Hat Sie diese schwierige Erfahrung stärker gemacht?

Veljkovic: Ja, ich habe in dieser Zeit viel dazugelernt, denn auch in den schlechten Zeiten kannst du viel lernen. Es hat mich nach vorne gebracht und selbstständiger gemacht. Ich habe schon früh erlebt, wie es ist, gute und schlechte Zeiten zu haben im Fußball. Das ist wichtig, denn es kann nicht immer gut sein. Du musst auch geduldig sein.

War Ihre Jugend durch den Wechsel ins Ausland vorbei?

Veljkovic: Es hat mich auf jeden Fall älter und erwachsener gemacht.

Als Junioren-Nationalspieler haben Sie große Erfolge gefeiert. Sie sind mit Serbien U19-Europameister und U20-Weltmeister geworden. Der große Durchbruch gelang danach aber nicht. Wie sind Sie damit umgegangen?

Veljkovic: Ich dachte nach der Weltmeisterschaft, dass ich schon den nächsten Schritt machen kann, aber das war nicht der Plan von Tottenham. Leider ist der Durchbruch nicht direkt gekommen. Ich musste mich gedulden bis zum nächsten Schritt nach Bremen. Wie gesagt: Man muss geduldig sein.

Sind Sie ein geduldiger Mensch?

Veljkovic: Das bin ich. Aber zu geduldig will ich nicht sein. Das wäre nicht gut. Ich will nicht immer warten. Wenn ich die Chance habe, dann versuche ich, sie zu nutzen.

Sie haben den serbischen Pass, sind aber in Basel geboren. Man sagt den Schweizern nach, dass sie sogar etwas zu geduldig sind...

Veljkovic: (lacht) Ich habe eine gute Mischung aus schweizerischer Ruhe und serbischer Emotion in mir.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Entwicklung bei Werder?

Veljkovic: Ich bin sehr zufrieden momentan, aber ich bin hungrig auf mehr, weil ich weiß, dass ich noch mehr zeigen kann.

Die perfekte Zweikampfquote, das erste Tor – was ist das nächste Ziel, das Sie anstreben?

Veljkovic: Ein Tor zu schießen, wäre sehr schön. Ich kann aber in jeder Kategorie noch besser werden.

Welche Rolle spielt eigentlich Trainer Alexander Nouri bei Ihrer Entwicklung?

Veljkovic: Er hat mir die Chance gegeben, zu spielen, und dafür bin ich ihm dankbar. Er hat Mut bewiesen, mich aufzustellen, aber hätte ich meine Leistungen nicht gebracht, dann wäre ich schnell wieder auf der Bank gelandet.

Nouris Vertragssituation ist nach wie vor offen. Würden Sie sich wünschen, dass er in der neuen Saison weiterhin Ihr Trainer ist?

Veljkovic: Ja, klar. Ich denke, dass wünschen sich bei uns viele. Für mich persönlich wäre das sehr gut, wenn er bleibt. Man sieht ja, welchen Weg wir gehen und wo wir in der Tabelle stehen.

Quelle: WerderStube