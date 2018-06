Veljkovic verlängert Vertrag

Bremen - Sportchef Frank Baumann macht bei der Kaderplanung weiter fleißig Nägel mit Köpfen, jetzt hat er eine wichtige Personalie noch vor der Weltmeisterschaft geklärt: Milos Veljkovic bleibt.

Der 22-jährige Innenverteidiger, der mit Serbien bei der WM in Russland antritt, hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das teilte der Bundesligist am Freitagmittag mit.

„Milos hat sich in den letzten anderthalb Jahren in bemerkenswerter Art und Weise weiterentwickelt“, sagt Baumann auf „werder.de“. „Er ist bereits mit 22 Jahren eine feste Größe der Mannschaft, verfügt aber auch noch über enormes Potential. Wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg auch zukünftig gehen werden.“

Veljkovic: „Große und wichtige Schritte gegangen“

Veljkovic freut sich über den Vertragsabschluss: „Ich bin mit Werder zuletzt große und wichtige Schritte in meiner Karriere gegangen. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und meine Leistungen bestätigen. Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei Werder.“

In der vergangenen Saison hatte sich Veljkovic als Stammspieler in der Innenverteidigung etabliert, kam 30 Mal in der Bundesliga und vier Mal im DFB-Pokal zum Einsatz. In beiden Wettbewerben gelang ihm je ein Treffer.

(han)

Milos Veljkovic: Seine Karriere in Bildern Milos Veljkovic spielte zunächst in der Jugend des FC Basel, seiner Heimatstadt. 2011 folgte der Wechsel nach England zur U18 von Tottenham Hotspurs. © imago Bei den Profis von Tottenham hatte er 2014 zwei Premier-League-Einsätze. In der Saison 2014/15 wurde er zuerst an den FC Middlesbrough und dann an Charlton Athletic verliehen. © imago Im Februar 2016 verpflichtete Werder Bremen den damals 20-jährigen Verteidiger. © nordphoto Veljkovic absolvierte drei Spiele für Werders U23... © nordphoto Milos Veljkovic ...und stand im März 2016 in drei Erstligaspielen auf dem Platz. © nordphoto Milos Veljkovic Es folgte eine vierwöchige Verletzungspause nach einem Zehenbruch im Training. Als er wieder fit war, wurde er zum Stammspieler in Werders zweiter Mannschaft. © Gumz Milos Veljkovic Ende des Jahres 2016 bekam Veljkovic wieder Einsatzzeit im Bundesliga-Team und wurde von da an zu einer festen Größen in Werders Abwehrkette. © Gumz Milos Veljkovic Sein erstes Tor für die Grün-Weißen erzielte er 2017 in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die Würzburger Kickers. Werder gewann das Spiel 3:0. © nordphoto Milos Veljkovic Der gebürtige Schweizer läuft für die serbische Nationalmannschaft auf. Mit der U19 gewann er 2013 die Europameisterschaft, zwei Jahre später wurde er sogar U20-Weltmeister. Bei der U21-Europameisterschaft 2017 schied sein Team jedoch in der Vorrunde aus. © imago Milos Veljkovic Im Oktober 2017 wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Serbien siegte gegen Georgien und qualifizierte sich für die WM 2018 in Russland, Veljkovic kam aber nicht zum Einsatz. © imago Milos Veljkovic Beim 3:1-Erfolg über den 1. FC Köln am 13. März 2018 erzielte Veljkovic seinen ersten Treffer in der Bundesliga. © nordphoto

Quelle: DeichStube