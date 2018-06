Veljkovic sieht Last-Minute-Niederlage von der Bank

Milos Veljkovic durfte bei der WM in Russland das Trainingsshirt noch nicht gegen ein Trikot für ein Spiel tauschen.

Kaliningrad - Wieder kein Einsatz für Milos Veljkovic: Der Verteidiger von Werder Bremen hat die 1:2 (1:0)-Niederlage im WM-Gruppenspiel der serbischen Nationalmannschaft am Freitagabend gegen die Schweiz von der Bank aus gesehen.

Nationaltrainer Mladen Krstajic, Werders Double-Sieger von 2004, hatte sich in der Innenverteidigung erneut für Nikola Milenkovic (AC Florenz) und den Ex-Bremer Dusko Tosic (Besiktas Istanbul) entschieden. Für Veljkovic dürfte das auch unabhängig vom Ergebnis einigermaßen schade gewesen sein. Die Partie hatte der 22-Jährige im Vorfeld des Turniers als „spezielles Spiel“ bezeichnet. Schließlich ist der Serbe in der Schweiz geboren und aufgewachsen.



Shaqiri sorgt für die späte Entscheidung

Aleksandar Mitrovic brachte die Serben bereits nach fünf Minuten per Kopfball in Führung, der Ex-Gladbacher Granit Xhaka glich mit einem sehenswerten Strahl aus der zweiten Reihe aus (52.). Xherdan Shaqiri sorgte mit einem Tor in der Nachspielzeit für die späte Entscheidung (90.+1).

Mit drei Punkten steht Serbien nach zwei Spielen auf Rang drei der Gruppe E, die Schweizer sind mit vier Punkten Zweiter. Noch haben beide die Chance aufs Weiterkommen. Am Mittwoch (20 Uhr) spielt Serbien im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien, die Schweiz trifft auf Costa Rica.

(han)

Schon gelesen?

Ticker: Werder Bremen bei der WM 2018 in Russland

„Wech vom Deich“: Francis Banecki - Wenn ein Baum fällt



Yuning Zhang wechselt zu ADO Den Haag

Milos Veljkovic: Seine Karriere in Bildern Milos Veljkovic spielte zunächst in der Jugend des FC Basel, seiner Heimatstadt. 2011 folgte der Wechsel nach England zur U18 von Tottenham Hotspurs. © imago Bei den Profis von Tottenham hatte er 2014 zwei Premier-League-Einsätze. In der Saison 2014/15 wurde er zuerst an den FC Middlesbrough und dann an Charlton Athletic verliehen. © imago Im Februar 2016 verpflichtete Werder Bremen den damals 20-jährigen Verteidiger. © nordphoto Veljkovic absolvierte drei Spiele für Werders U23... © nordphoto Milos Veljkovic ...und stand im März 2016 in drei Erstligaspielen auf dem Platz. © nordphoto Milos Veljkovic Es folgte eine vierwöchige Verletzungspause nach einem Zehenbruch im Training. Als er wieder fit war, wurde er zum Stammspieler in Werders zweiter Mannschaft. © Gumz Milos Veljkovic Ende des Jahres 2016 bekam Veljkovic wieder Einsatzzeit im Bundesliga-Team und wurde von da an zu einer festen Größen in Werders Abwehrkette. © Gumz Milos Veljkovic Sein erstes Tor für die Grün-Weißen erzielte er 2017 in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die Würzburger Kickers. Werder gewann das Spiel 3:0. © nordphoto Milos Veljkovic Der gebürtige Schweizer läuft für die serbische Nationalmannschaft auf. Mit der U19 gewann er 2013 die Europameisterschaft, zwei Jahre später wurde er sogar U20-Weltmeister. Bei der U21-Europameisterschaft 2017 schied sein Team jedoch in der Vorrunde aus. © imago Milos Veljkovic Im Oktober 2017 wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Serbien siegte gegen Georgien und qualifizierte sich für die WM 2018 in Russland, Veljkovic kam aber nicht zum Einsatz. © imago Milos Veljkovic Beim 3:1-Erfolg über den 1. FC Köln am 13. März 2018 erzielte Veljkovic seinen ersten Treffer in der Bundesliga. © nordphoto

Quelle: DeichStube