Zetterer wechselt nach Klagenfurt

Bremen - Jetzt steht der neue Club für Michael Zetterer fest: Der Werder-Torwart, der seinen Vertrag bei Werder verlängert hat, wechselt zu Austria Klagenfurt.

Der 23-Jährige wird bis Sommer zum österreichischen Zweitligisten ausgeliehen. Das teilte Werder am Mittwoch mit. „Für Zetti ist es jetzt wichtig, Spielpraxis zu sammeln und in einen Rhythmus zu kommen“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage.

Anders als in Deutschland war das Transferfenster in Österreich noch geöffnet. Für ihn sei es wichtig gewesen, so Zetterer am Dienstag gegenüber der DeichStube, „dass ich einen Verein finde, bei dem ich sofort spielen kann“.

Der Keeper gilt als sehr großes Talent, war aber in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. In Klagenfurt könnte er viel zu tun bekommen. Der Club ist derzeit Tabellen-13. in der zweiten Liga und steht nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

(han)

Quelle: DeichStube