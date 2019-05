Mit doppelter Eggestein-Power zur U21-EM

Brüder gemeinsam am Ball

+ © imago images / foto2press Die Eggestein Brüder Jojo (links) und Maxi sind ins vorläufige deutsche Aufgebot zur U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino berufen worden. © imago images / foto2press

Bremen – Zweimal Eggestein für einen Titel! Mit den Brüdern Maximilian und Johannes Eggestein geht die deutsche U 21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) das Unternehmen Titelverteidigung an. Die beiden Werder-Profis stehen in dem vorläufigen Aufgebot, das U21-Nationalcoach Stefan Kuntz am Mittwoch offiziell benannte.