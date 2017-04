Eggestein nach erstem Tor überglücklich

Bremen - Im 18. Bundesliga-Spiel hat es endlich geklappt – und was macht Maximilian Eggestein nach seinem ersten Tor? Der Werder-Profi tauscht sein Trikot mit einem Fan.

Was er vielleicht nicht gemacht hätte, wenn es nicht einen besonderen Grund gegeben hätte. Der Fan trug nämlich die Nummer 24 – also das Trikot von Johannes Eggestein, dem Bruder. „Ich bin gespannt, was er dazu sagt“, grinste der große Eggestein, der dem Bruder quasi den Bewunderer abgejagt hat.

Zuvor hatte Maximilian (20) beim 3:0 gegen Schalke 04 einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Das erste Tor auch noch vor der Ostkurve erzielt zu haben, fand Eggestein einfach nur großartig: „Dass man dort irgendwann mal trifft, davon habe ich geträumt, seit ich bei Werder bin.“ Doch wie lange bleibt Eggestein noch in Bremen? Sein Vertrag läuft bis 2018. Werder möchte verlängern, doch Eggestein zierte sich bislang. Nun sagte er: „Wir sind gesprächsbereit. Nach der Saison werden wir uns zusammen setzen.“

