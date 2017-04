Kruse – so ist er wieder einer für Löw

Bremen - Mit der Rückkehr von Spielern zu ihren Ex-Clubs ist das so eine Sache – und das ist schon oft genug daneben gegangen. Und dann kam gerne der Spruch: „Aufgewärmtes schmeckt eben nicht.“ Doch dieser Max Kruse wird für den SV Werder mehr und mehr zum Sternekoch.

Er serviert seinen Kollegen Bälle zum Zungeschnalzen – und landet dabei noch eigene Volltreffer. So erzielte Kruse im Nordderby gegen den Hamburger SV erst den Ausgleich und legte dann auch Florian Kainz den 2:1-Siegtreffer auf. Das schmeckte HSV-Coach Markus Gisdol zwar überhaupt nicht, aber er zog in bemerkenswerter Weise den Hut vor dem Maestro aus Bremen. „Max Kruse war heute der entscheidende Mann, er war herausragend und hat uns viele Probleme bereitet“, schwärmte Gisdol: „Ohne ihn hätte Werder so nicht kontern können. Wir müssen in den nächsten Wochen zum Glück nicht mehr gegen ihn spielen.“

Mehr Lob kann es nicht geben – und das auch noch vom Gegner. Aber Kruse ist einfach auch extrem gut drauf. 2017 hat der 29-Jährige in zwölf Spielen sieben Tore erzielt und vier Assists geliefert. Fast in jedem Spiel bekommt er die Note eins, weil der Offensivmann das Spiel einfach lesen kann und fast immer die bestmögliche Entscheidung mit dem Ball trifft. Dabei sind es gar nicht so sehr Zauberbälle, die dabei herauskommen.

Einzelkritik: Kruses Konter eine Augenweide Zur Fotostrecke

Im Gegenteil: Kruse wählt die Pass-Variante, die sicher ist, aber den Angriff weiterhin gefährlich macht. Das kann bei Werder keiner so gut wie er. Und in dieser Verfassung ist Kruse auch wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft, die für den Confed-Cup im Sommer in Russland sicher noch einige Spieler braucht, die in dieser Saison nicht so überlastet waren wie zum Beispiel die Profis der Champions-League-Teilnehmer.

Für Kruse würde damit ein Traum in Erfüllung gehen. Er wollte mit seinem Wechsel von Wolfsburg nach Bremen neu durchstarten, sein angekratztes Image aufpolieren, endlich wieder mit Leistung Schlagzeilen schreiben und nicht mit privaten Dingen. Dafür suchte er sich mit Werder einen Club aus, den er als Wohlfühloase aus den Anfängen seiner Profi-Karriere schon kannte, und der diesen Ruf noch immer genießt. Nun meinte Kruse nach dem Derbysieg vielsagend: „Das ist ein Weltklasse-Gefühl. Ich hatte schon viele schöne Momente in diesem Verein seit meiner Rückkehr, das war heute ein weiterer richtig schöner Tag.“ Da fühlt sich aber einer richtig wohl.

Und er weiß es offenbar auch zu schätzen, wie Alexander Nouri mit ihm und seinen Kollegen umgeht. „Der Trainer hat uns zwei Tage freigegeben. Das haben wir uns aufgrund der letzten Wochen auch verdient“, meinte Kruse. Wie er die Zeit nutzen wird, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich fährt er zur Familie nach Hamburg. Aber spätestens am Mittwoch geht es zurück nach Bremen, denn dort hat er sein sportliches Glück gefunden. Im zweiten Anlauf – das geht also doch. Vor allem in Bremen, wo das schon vielen gelungen ist wie zum Beispiel Andreas Herzog, Torsten Frings und Mehrfach-Rückkehrer Claudio Pizarro.

Quelle: WerderStube