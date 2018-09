Kruse auf der Jagd nach Elfmeter-Rekorden

Bremen - Ball hinlegen, konzentriert gucken, anlaufen, schießen, jubeln – wenn Max Kruse zum Elfmeter antritt, wirkt alles so selbstverständlich. So, als ob es das Leichteste der Welt wäre, Strafstöße zu verwandeln.

Beim 3:1-Sieg des SV Werder über Hertha BSC hat Kruse mal wieder bewiesen, dass er Nervenstärke und Sicherheit wie kaum ein anderer auf den Punkt bringen kann. In der 66. Minute verwandelte er einen Elfmeter und baute damit seine beeindruckende Bilanz weiter aus. Zwölf Mal ist der Werder-Kapitän in der Bundesliga zu einem Elfmeter angetreten, zwölf Mal hat er auch getroffen, nie verschossen – dennoch fehlt bis zu den Strafstoß-Rekorden der Liga jeweils noch ein gutes Stück.

Eine Bestmarke hält ein gewisser Hans-Joachim Abel. Der mittlerweile 66 Jahre alte Ex-Stürmer spielte zwischen 1973 und 1983 für Fortuna Düsseldorf, den VfL Bochum und Schalke 04 in der Bundesliga. Insgesamt waren es 183 Spiele, in denen Abel 16 Mal zum Elfmeter antrat. Und jedes Mal erfolgreich war. Damit führt er die Liste der „100-Prozenter“ – also der Schützen ohne einen Fehlversuch – an.

Platz zwei belegt Ludwig Nolden (82), der in den 60er-Jahren für den MSV Duisburg 15 von 15 Elfmetern verwandelte. Und dann kommt auch schon Max Kruse mit seinen zwölf Elfmetern ohne Fehlschuss. Seit Dienstagabend liegt er gleichauf mit der Bremer Trainer-Legende Otto Rehhagel, der es als Spieler ebenfalls auf zwölf verwandelte Strafstöße ohne Niete brachte.

Woher die Elfmeter-Qualität bei Kruse kommt? Gute Frage, meint der 30-Jährige: „Ich habe das in den vergangenen Jahren sicher mal trainiert. Aber es ist nicht so, dass ich ständig Elfmeter übe. Wichtig ist einfach, dass die Konzentration da ist.“ Und das ist sie bei Kruse. Jedenfalls bisher.

Erster Werder-Elfmeter seit 17 Monaten

Mit seinen zwölf Elfmetertreffern jagt der Bremer nicht nur den Uralt-Abel-Rekord, sondern auch Elfmeter-König Hans-Jörg Butt. Als Torhüter des Hamburger SV verwandelte der gebürtige Oldenburger von April 1999 bis Februar 2001 17 Elfmeter in Serie – es ist ein seither nie wieder erreichter Wert in der Bundesliga. Allerdings verschoss Butt in seiner Karriere auch fünf Elfmeter, weshalb er nicht in der Rubrik der „100-Prozenter“ gelistet wird.

Kruse kann beide Bestmarken knacken – und wer weiß, ob er es nicht schon längst geschafft hätte, wenn Werder in der vergangenen Saison nicht etwas ziemlich Seltenes widerfahren wäre. Nicht einen Elfmeter bekamen die Bremer in der gesamten Saison zugesprochen – übrigens als einziger Club der ganzen Liga. Kruses Elfmeterquote stagnierte folglich, von April 2017 (beim 4:2 gegen Ingolstadt) bis Dienstagabend tat sich nichts. Jetzt hat er die Jagd nach den Rekorden wieder aufgenommen.

