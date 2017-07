Arnautovic-Wechsel zu West Ham fix

Bremen - Der ehemalige Werder-Angreifer Marko Arnautovic wechselt innerhalb der Premier League von Stoke City zu West Ham United. Das berichtet die „Kronen Zeitung“.

Laut dem österreichischen Blatt hat Arnautovics PR-Manager Leonhard Pranter den Transfer bestätigt. Für 28 Millionen Euro hat West Ham den 28-Jährigen verpflichtet. Das macht Arnautovic zum teuersten österreichischen Fußballer der Geschichte. Bis 2022 hat er bei West Ham unterschrieben, satte 29 Millionen Euro Gehalt soll er dort verdienen.

Dabei profitiert Werder sogar von dem Wechsel des Ex-Bremers. Der damalige Sportchef Thomas Eichin hatte eine Weiteverkaufsbeteiligung vereinbart. Die Summe soll aber nur bei rund 500.000 Euro liegen. Zwischen Werder und Arnautovic könnte es schon bald ein Wiedersehen geben. Die Hanseaten testen gleich zwei Mal gegen West Ham United. Erst am 28. Juli im Trainingslager in Schneverdingen, dann einen Tag später in Lohne.

Arnautovic spielte von 2010 bis 2013 bei Werder. In der Zeit absolvierte der Flügelspieler 84 Pflichtspiele, erzielte 16 Tore und bereitete 13 vor. Im September 2013 wechselte der Österreicher dann für 2,8 Millionen Euro zu Premier-League-Club Stoke City.

Quelle: DeichStube