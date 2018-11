Ribery im Arm, eine Kartoffel am Kopf

Plötzlich lag er in meinen Armen. Franck Ribery! Der echte Franck Ribery. Er umarmte mich, Marius Winkelmann, 28 Jahre alt und ein Otto-Normal-Fußballer aus der vierten Liga. „Stark gespielt“, schnaufte er mir ein Kompliment entgegen, nachdem er sich mit dem großen FC Bayern München bei der kleinen SV Drochtersen/Assel im DFB-Pokal zu einem 1:0-Sieg gequält hatte.

Das war am 18. August, und es war die schönste Fußball-Party, die mein Verein erlebt hat. Ich war dabei, in einem meiner letzten Spiele als Semi-Profi in der Regionalliga. Denn kurz nach dieser Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals begann mein Volontariat in der DeichStube. Ein fliegender Seitenwechsel also für mich. Doch die Erinnerung an die Bayern habe ich mitgenommen – ein Erlebnisbericht.

Volle Bayern-Power gegen den Club vom Dorf

Als ich endlich am Seitenrand stand, um eingewechselt zu werden, schaute ich ungläubig auf die Armbanduhr unseres Co-Trainers Markus Zimmermann. Schon 77 Minuten rum, und immer noch war nichts passiert. Drochtersen, das Nobody-Team aus dem Landkreis Stade, bekämpfte den Rekordmeister aufopferungsvoll. Spielstand? 0:0! Von außen betrachtet, hatte ich bis dahin den Eindruck, dass die Bayern offenbar dachten, es würde schon irgendwie mit angezogener Handbremse gehen. Sie spielten ohne die letzte Intensität im Zweikampf, ohne die letzte Konsequenz im Strafraum, ohne die nötige Schärfe im Passspiel.

Um ehrlich zu sein, hatte ich zuvor nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass wir das Spiel derart offen gestalten würden. Erst recht nicht, als eine Stunde vor Anpfiff die Spielberichtsbögen mit den Mannschaftsaufstellungen in die Kabine flatterten. Da staunten wir alle nicht schlecht. Mit Ausnahme des verletzten David Alaba schickten die Bayern ihre absolute Top-Formation ins Rennen. Manuel Neuer im Tor, davor die Viererkette mit Kimmich, Boateng, Hummels und Rafinha, dazu Martinez und Thiago im Mittelfeld. Vorne sollten Müller, Robben und Ribery Goalgetter Lewandowski in Szene setzen. Au backe! Volle Bayern-Power gegen den Club vom Dorf. Hoffentlich kein Schützenfest, dürfte nicht nur ich gedacht haben.

In der Drochterser Aufstellung fehlte leider ein Name: meiner. Am Vorabend hatte sich unser Trainer Lars Uder entschieden, mich vorerst nur auf der Bank zu lassen. Ich kochte vor Wut. Die wochenlange Vorfreude auf das Spiel war wie weggeblasen. Meine Freundin und mein langjähriger Kumpel und Teamkollege Alexander Neumann versuchten mich aufzubauen – mit überschaubarem Erfolg. Nach einer unruhigen Nacht fasste ich am Morgen des Spieltags einen Entschluss: „Junge, versuch positiv zu bleiben“, sagte ich zu mir selbst: „Du wirst eingewechselt werden und das Spiel trotzdem genießen.“

77 Minuten lang sah ich zu, wie meine Teamkollegen sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf warfen und um jeden Ball kämpften, während die Bayern in aller Seelenruhe den Ball hin und her passten, ohne dabei Gefahr zu entfachen. Der einzige Spieler, der mir sehr ins Auge stach, war Franck Ribery. Immer wieder zog er auf dem linken Flügel das Tempo an und brachte dadurch unsere ansonsten sattelfeste Abwehr in Schwierigkeiten. Aber unser Maurer und Rechtsverteidiger Meikel Klee fightete bis zum Umfallen. Zwischenbilanz zur Pause: Drochtersen glücklich, Winkelmann heiser – vom ständigen Anfeuern der Kollegen.

Schiedsrichter unterbricht Spiel nach Kartoffel-Attacke

Nach der Pause dann das: eine Attacke beim Warmmachen. Wir Auswechselspieler machten uns vor der Bayernkurve warm und wurden dabei pausenlos beschimpft. Wir nahmen es als Kompliment. Doch plötzlich flog mir etwas an den Kopf. Eine Klopapierrolle? Ein Wasserball? Die Bayern-Fans hatten beides aus Protest gegen den DFB immer wieder auf das Spielfeld gefeuert. Doch was mich am Hinterkopf getroffen hatte, war härter gewesen.

Mein Blick wanderte auf den Boden, und ich sah… eine Kartoffel! Sieben oder acht Stück davon lagen auf dem Rasen. Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Partie für insgesamt acht Minuten. Das Ganze ging so weit, dass wir sogar mit den Bayern-Ersatzspielern die Seiten tauschen mussten. Sandro Wagner erkundigte sich freundlicherweise noch kurz nach meinem Wohlbefinden. Alles halb so wild! Nun machten wir uns also vor unseren Fans und Familien warm.

+ Marius Winkelmann umarmte nach einem Pokal-Fight gegen die Bayern Franck Ribery. (Klicken zum Aufklappen) © imago

Bis zur Einwechslung. Noch 13 Minuten bis zur Verlängerung! Die Bayern starteten mittlerweile Angriff um Angriff, wir wackelten gewaltig. Und dann fiel das Tor, das nicht hätte zählen dürfen. Ribery setzte sich über links gegen den tapferen Meikel Klee durch, schlug ihm dabei aber versehentlich mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein klares Foul. Doppelt doof: Robert Lewandowskis Treffer hätte wegen Abseits nicht gezählt, wenn der gefoulte Klee nicht an der Grundlinie liegen geblieben wäre.

Normalerweise wäre ich nach so einer späten und knappen Niederlage tieftraurig gewesen. Nicht aber an diesem Tag. Es war etwas Besonderes, ein tolles Spiel, ein großer Fight und vor allem ein überraschend sympathischer Gegner. Als nach sieben Minuten Nachspielzeit der Schlusspfiff ertönte, stand ich neben Ribery. Ich wollte ihm gerade zum Weiterkommen gratulieren, als er mich in den Arm nahm und mir ins Ohr flüsterte: „Stark gespielt, mein Junge. Ich wünsche dir alles Gute!“ Dieser schöne Moment ist auf einem Foto festgehalten worden. Und vielleicht bekommt dieses besondere Bild demnächst einen eigenen Platz in meinem Zuhause.

Trikottausch mit Javi Martinez - zum zweiten Mal

Das Trikot habe ich aber nicht mit dem Franzosen getauscht. Sondern mit Javi Martinez. Zunächst wollte er zwar nicht, doch mir hat mein Vorleben beim BSV Rehden geholfen. Denn fünf Jahre zuvor war er schon mein Gegenspieler gewesen, als ich mit dem BSV Rehden gegen die Bayern spielen durfte. 0:5 ging‘s damals aus, und ich ergatterte das Martinez-Trikot. In Drochtersen ging ich wieder auf ihn zu. Er erkannte mich natürlich nicht wieder und sagte, das Trikot sei schon einem meiner Teamkollegen versprochen.

„Kein Problem“, sagte ich: „Wir haben ja vor fünf Jahren schon einmal Trikots getauscht.“ Davon war er so begeistert, dass er kurzerhand umdisponierte. Ich bekam das Original-Trikot des Spiels, mein Kollege ein frisches. Für mich ein perfektes Andenken an einen unvergesslichen Fußballtag. Und obwohl ich es am Vorabend des Spiels nicht für möglich gehalten hatte: Es hätte definitiv schlechter laufen können!

Zur Person: Marius Winkelmann (28) ist seit 1. Oktober 2018 Redaktions-Volontär in der DeichStube. Als Fußballer spielte er in der Regionalliga Nord unter anderem für den BSV Rehden und die SV Drochtersen/Assel. Er gewann dreimal den Bremen-Pokal, zweimal den Niedersachsen-Pokal und einmal den Schleswig-Holstein-Pokal. Vier Mal spielte er in der ersten Runde des DFB-Pokals. Heute ist er für seinen Heimatverein, den TV Oyten, in der Bezirksliga aktiv.

