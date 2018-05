0:3-Pleite für Friedl

Österreichs U21-Nationalspieler verliert gegen Tschechien

+ © imago Marco Friedl spielt für die österreichische U21-Nationalmannschaft. © imago

Zell am See - Diesen Ausflug zur Nationalmannschaft hatte sich Marco Friedl sicher anders vorgestellt. Mit der U21-Auswahl Österreichs kassierte der Werder-Profi am Donnerstagmittag in Zell am See eine 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Tschechien.