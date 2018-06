Friedl: Lieber weiter Werder als zurück zu Bayern

Bremen - Auf anderthalb Jahre war die Leihe von Marco Friedl zum SV Werder ausgelegt, und nach dem ersten Drittel ist für den Jungprofi des FC Bayern klar: Eine vorzeitige Rückkehr nach München kommt nicht infrage.

„Ich habe mit Bayern offen darüber gesprochen, was für alle Seiten am Besten ist“, sagt der 20-Jährige in der „Bild“. „Dabei habe ich klar gemacht, dass ich meinen Leihvertrag bei Werder erfüllen will. Ich werde so gut wie sicher bis 2019 bleiben.“

Denn zuletzt lief es optimal für den Abwehr-Allrounder: Als Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Innenverteidiger Niklas Moisander im Saisonendspurt ausfielen, war Friedl erster Ersatz. In jedem der letzten acht Saisonspiele stand er auf dem Platz, darunter fünfmal über 90 Minuten.

Friedl: „Ich habe ein wichtiges Jahr vor mir“

Friedl weiß, dass er in der kommenden Spielzeit zunächst wieder als Back-up eingeplant ist, doch den Konkurrenzkampf will er annehmen: „Ich gebe Gas, will mich von Anfang an aufdrängen. Ich habe ein wichtiges Jahr vor mir.“ Es ist das Jahr, das entscheidet, in welche Richtung sich Friedls Karriere entwickelt.

Im besten Fall soll der 20-Jährige mit deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung zum FC Bayern zurückkehren. Dort setzt man offenbar große Hoffnungen in den österreichischen U21-Nationalspieler: „Sportdirektor Hasan Salihamidzic fragt oft nach, wie es mir geht, guckt sich meine Spiele an. Ab und an gibt er mir auch Feedback“, sagt Friedl. „Da merke ich schon, dass Interesse da ist.“

Quelle: DeichStube