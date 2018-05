Werders Gegner Mainz feiert auf Ibiza

Am vergangenen Wochenende feierte Mainz 05 einen 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund - der Klassenerhalt.

Ibiza - Während Werder den Klassenerhalt eher still und leise gefeiert hat, lässt es der kommende Gegner Mainz 05 richtig krachen.

Ein Teil der Mannschaft ist nach Ibizia geflogen. Dafür haben Daniel Brosinski und Co. extra einen Privatjet gemietet. Mainz-Coach Sandro Schwarz hatte der Mannschaft nach dem überraschenden 2:1-Sieg am Samstag gegen Dortmund, womit der Abstieg endgültig kein Thema mehr war, bis Mittwoch frei gegeben. Dann soll die Vorbereitung auf das letzte Bundesligaspiel am Samstag daheim gegen Werder starten.

Quelle: DeichStube