Bundesliga-Tippspiel: Jetzt einsteigen!

Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag in die Rückrunde - und natürlich geht auch das Tippspiel auf DeichStube.de weiter. Vergesst nicht zu tippen! Ihr könnt auch jetzt noch einsteigen - es winken attraktive Preise!

Ohne Tippspiel ist die Bundesliga doch nur halb so spannend! Steig mit ein in den Kampf um den Gesamtsieg oder messe dich mit deinen Freunden, Kollegen oder der Familie in einer Tipp-Gemeinschaft.

Geh einfach auf tippspiel.deichstube.de, klicke auf den Button „Registrieren“ und folge den Hinweisen zur Anmeldung. Du warst schon mal dabei? Top! Deine Anmeldedaten kannst du genau so wieder benutzen. Wie die Punkte gewertet werden, wie genau das mit einer Tipp-Gemeinschaft funktioniert, wie der „Joker“ funktioniert (ja, es gibt einen „Joker“!) und alle weiteren Regeln findest du hier.

Und was zu gewinnen gibt es natürlich auch. Für den Tipper mit den meisten Punkten an einem Spieltag gibt es einen Ticket-Gutschein im Wert von 100 Euro, der Zweitplatzierte bekommt einen Ticket-Gutschein im Wert von 25 Euro. Am Ende der Saison gibt es als Hauptpreis einen Ticketgutschein über 300 Euro für den Gesamtsieger. Die beste Tippgemeinschaft der Saison gewinnt eine Grillparty im Wert von 300 Euro! Alles zu den Gewinnen und Teilnahmebedingungen findest du hier.

Quelle: DeichStube