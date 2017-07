Luca Zander: „Es war geil, endlich am Millerntor zu spielen“

Hamburg - Luca Zander hat für St. Pauli im Testspiel gegen Werder Bremen erstmals vor eigenem Publikum gekickt - und hat es offenbar sehr genossen.

„Es war geil, endlich am Millerntor zu spielen“, sagte Zander, der aktuell für zwei Jahre von Werder an den FC St. Pauli ausgeliehen ist. Der gebürtige Weyher gewann mit den Hamburgern am Samstag mit 2:1 (1:0) gegen die Bremer.

Zander stand als Rechtsverteidiger in der Paulianer Startelf und zeigte eine ordentliche Leistung. Nach 63. Minuten musste der 21-Jährige aber Platz für Cenk Sahin machen. Für Zander und St. Pauli war der Test gegen Werder eine Generalprobe. Am Freitag (28. Juli) fällt schließlich der Startschuss in die neue Zweitliga-Spielzeit. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben“, urteilte Zander nach dem Spiel zufrieden.

Auch über das Wiedersehen mit einigen Werder-Spielern freute sich die Leihgabe. „Die alten Bremer Kollegen wieder zu treffen, war sehr schön“, so Zander. Bevor es für die Werder-Profis wieder Richtung Osterdeich ging, klatschte Zander noch bei Ex-Paulianer Fin Bartels ab. Beide wünschten sich eine gute Saison.

Bartels trifft gegen Ex-Club, aber Werder verliert Zur Fotostrecke

Quelle: DeichStube